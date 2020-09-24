世界視線：羅姆尼開腔支持　特朗普暫勝一仗

美國聯邦最高法院大法官金斯柏格的逝世，意外地為美國大選提供一個新的戰場。如今的問題，似乎已不是特朗普會否提名金氏的接任人，而是委任誰。

民主黨一再敦促共和黨參議員循前總統奧巴馬在二○一六年的慣例，在大選年不提名新的大法官人選。然而，民主黨人說了也是白說，截至目前，僅有兩名共和黨參議員表明會「倒戈」，距離四人反對的目標尚有一段距離。而更讓特朗普鼓舞的是，猶他州資深參議員羅姆尼，公開表明對在大選前任命新大法官持「開放」態度。

羅姆尼在黨內資歷深厚，曾在○八年代表黨角逐總統，更是黨內少有的「反特派」。最經典一役是針對總統的彈劾案，羅氏對「總統濫權」投了贊成票，成為共和黨內唯一倒戈的參議員。

對於自己在委任新大法官上的立場，羅姆尼強調《憲法》賦予總統任命、國會確認大法官的權利，必須嚴格遵循。他指出，民主黨近數十年來一直習慣大法官向自由派觀點傾斜，而這並非「百分百保證」。言下之意，是對特朗普的個人恩怨事小，最高法院對墮胎法例以至奧巴馬醫改等涉及意識形態議題的取態，才是關鍵所在。

當然，民主黨也不會坐以待斃。現時民主黨的其中一個方案，是拜登若明年入主白宮，可推動擴充最高法院大法官現時由九人組成的隊伍。然而此先例一開，恐怕不同黨派的總統上台也會爭相倣效。事實上，羅斯福為了自己的「新政」更容易過關，曾嘗試將大法官增至十五人，最後以失敗收場。

至於特朗普，提名誰來接金斯柏格的位置，亦攸關十一月大選的部署。兩大熱門之一、亞特蘭大第十一巡迴上訴法院法官拉戈亞，本身來自佛羅里達州，也是拉丁裔人士，對共和黨爭取拉丁裔選民有助益，而且拉戈亞出任現職也得到民主黨人支持。問題是，相比起另一熱門、芝加哥第七巡迴上訴法院法官巴雷特，拉戈亞在婦女墮胎權等的立場較為模糊，有機會得失福音派保守選民，特氏在兩者間如何取捨，相信日內便有分曉。