神州觀察：硫磺八角銷全國　奸商無良監管疏

內地食品安全問題無日無之，無良奸商唯利是圖，再怎樣缺德害人的手段也使得出，從而令民眾一再食不安心。種種亂象的背後，通常又與相關市場監管部門的疏於職守、裝聾扮盲等不負責任行為息息相關，形同縱容商家作惡，讓人十分無奈。

廣西南寧市有商家為節省成本，被揭以硫磺熏製八角，以致八角所含二氧化硫殘留量超出國家標準十六倍。按照內地食品安全規定，硫磺被禁用於八角生產加工，而人體長期過量攝入二氧化硫，會影響對鈣的吸收及引致慢性中毒。涉事市場是廣西最大的八角交易市場，據指每日出貨量達三百噸，遠銷全國各地，更不知有多少民眾已經中招。

正如有商家表示，目前正值出貨旺季，以硫磺熏製八角可大幅縮短加工時日，進而搶佔先機多賺錢；此外，這樣加工的八角色澤會更鮮艷、賣相更好及更易儲存，堪稱「物美價廉」，反而更受批發商歡迎，因為他們也是為逐利而來，至於百姓健康安全，同樣不需顧及。不過此法亦會留下明顯破綻，便是久難消除的刺鼻硫磺味，按說極易被發現，確亦有人向當地市場監管部門反映過，誰知對方竟說「取證難、不好管」，令不少消費者怒不可遏；更有商家坦言，每次遇檢查，市場方面都會提前通風報信，主動幫忙遮掩，簡直不能再荒唐。

試想在這樣的環境底下，還談甚麼食品安全保障？就像內地早前爆出的劇毒農藥「敵敵畏」養海參醜聞，便是當地養殖戶「都心知肚明」的事，而且被內媒記者當場發現遍布農藥空瓶，「投毒」目的同樣是為了縮短養殖周期多賺錢。然而，當局興師動眾前往調查一番之後，卻表示並未在涉事養殖場發現任何違規農藥，海參養殖模式很健康，豈不怪哉？

再如此前發生在北京的「活魚下架」事件，問題直指水產品違規使用禁藥及水體污染等亂象，結果更引發北京市食藥監局與國家食藥監局互相「掐架」，又是闢謠，又是「洩密說」，以致鬧得滿城風雨，人心惶惶，有關部門亦是搞得灰頭土臉，醜態百出。更不堪的是，事件最終就這樣不了了之，活魚很快便重新上架，卻沒人給廣大市民一個明確說法：魚究竟有沒有毒？

其實內地水質污染問題也好，水產、禽畜養殖業違規使用禁藥、有毒化學品也好，早就不是甚麼秘密。像早前有調查顯示，長江流域水體中抗生素濃度之高，已經嚴重影響到沿岸民眾健康安全，及對水生態系統造成一定破壞。原來周邊布滿了醫院及製藥廠，乃至水產和禽畜養殖場、垃圾填埋場，惟在重重利益裹挾下，監管部門只有扮眼盲，哪管斷子絕孫之事一再上演。