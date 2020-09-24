正論：收回靚地不發展　硬要填海為哪般

回歸後亞洲金融風暴襲港，百業蕭條市道插水，當時港府為求「米老鼠」落戶特區打救經濟，不惜與迪士尼簽訂被嘲為「喪權辱港」的割地條款，當中包括迪士尼獲批認購權優先購買位於竹篙灣的二期用地。結果二十年倏忽過去，迪士尼遲遲沒有認購和發展，該幅靚地除了十年前曾有短期活動外一直丟空養蚊，暴殄天物。港府昨日終於宣布不延長迪士尼的認購權，變相收回土地，可謂姍姍來遲。

港府遲來的收地，任由這幅面積達六十公頃的二期用地「曬太陽」最少十年，簡直是胡混度日、崇洋媚外的又一明證。本報多年前已力促港府收回該幅土地另謀發展，今年初趁土地認購權有效期即將屆滿，不厭其煩再次呼籲港府收回土地，尤其當時疫情嚴峻，即使不收回建屋，也可暫時闢作臨時隔離中心接收患者。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府對所有忠言都聽不入耳，直到第三波疫情失控才徵用部分土地為檢疫中心，足證不見棺材不流眼淚。拖到昨日，即認購權屆滿前一日，商經局終於宣布，考慮到現時經濟狀況，決定不延長認購權的有效期；又指樂園未來數年應集中發展及擴建現有度假區，而非在竹篙灣進行擴建是謹慎做法；迪士尼則對政府決定表示極度失望。

早知今日，何必當初！香港迪士尼先天不足，後天失調，不僅是全球最細，而且多年來見紅多過賺錢，港府投入和收回不成正比，反而迪士尼受惠於與港府簽訂的「不平等」條約，既可收管理費，又有專利權費，永遠穩賺不賠。《認購權契約》在二○○○年簽訂，有效期為二十年至今年，期滿可再延期兩次，每次五年，最長延至二○三○年。隨着數年前上海迪士尼開業導致正面競爭，加上去年黑暴令內地旅客卻步，別說迪士尼一直未有擴建二期用地的計劃，現在更逢疫情肆虐，更無大手筆認購和發展的誘因。與其「生人霸死地」，收回土地根本是應有之義。

事實上，香港寸金尺土，房屋問題愈演愈烈，早已成為民怨最大之源。本來，收回竹篙灣土地正好用作發展房屋用途，然而，港府與迪士尼簽訂的《迪士尼樂園周邊高度及用途限制契約》，規定二期土地不能興建房屋、商業、酒店、馬場等設施，所建建築物又不能高於二十米，意味港府若不拆牆鬆綁改變土地用途，該幅土地便無法建屋。港府至今未有公布收回土地後作何發展，以其懶政不作為的作風，隨時丟空多一個十年也非奇事，這樣搞下去，收不收回土地又有甚麼分別？

所謂事在人為，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。正如立法會議員指出，二期土地面積等同洪水橋發展區核心地帶，可建二萬到四萬個單位，讓十萬人口居住，政府應改變用途，並將有關地皮與欣澳及東涌一併規劃，而不是自我設限，縛手縛腳。更何況，港府在財赤高達三千億元、財政儲備跌至八千多億元之際，不將現成的土地建屋，反而汲汲於「明日大嶼」填海造島春秋大夢，不切實際也就罷了，將財政儲備一鋪清袋、要七百萬人陪葬才是最大問題。

眾所周知，明日大嶼單是前期研究撥款便高達數億元，整個計劃最少耗資六千億元，而且以本港大型基建無一不延誤、無一不超支的往績觀之，最終沒有一萬億元都不足以埋單，意味庫房將會掏空。有環保團體計過數，若將全港所有私人棕地及毗鄰官地的一半發展為鄉村式公營房屋，並按照地政總署收回土地特惠補償率，造地成本約三百多億元，保守估計可提供至少十三萬九千個單位，與明日大嶼首階段在交椅洲的填海工程所提供的單位數量相若，耗資卻少得多。

更不必說，本報在今年初不惜派出約十名記者為港府奔走搵地，輕易找到大量閒置土地，單是未納入發展的新界棕地總面積已有過千公頃，而發展商囤積的農地亦達到過千公頃，證明「地從何來」根本不存在，若能一併發展，帶來的協同效應非同小可。至於大埔、元朗、將軍澳三大工業邨同樣有不少土地閒置，僅大埔工業邨的閒置用地已超過三萬平方米，加上毗鄰一幅佔地逾六公頃的土地已丟空逾廿年，若建成公屋，這塊地皮已可讓逾萬人安居樂業。

隨手拈來已有這麼多土地發展選項，何解港府硬要捨近求遠、捨易取難，不管民憤多麼激烈，也要逆民意而行，耗用所有公帑發展特區史上最貴的明日大嶼？特別是現在失業率高企，結業潮乍現，全年經濟預測調低至負百分之六至負百分之八，未來五年都有財赤，根本不是斥巨資大興土木的適當時機，連眼前經濟困局都無法解決，卻奢談二、三十年後的明日大夢，這不僅是本末倒置，直情是麻木不仁，難道「涸轍之鮒」的道理還不深刻嗎？說穿了，港府之所以敢於與民為敵，死都要推明日大嶼，當然不是讓基層在二、三十年後有個五星級的家，而是讓某些資本瓜分五星級的巨利。

天下熙熙，皆為利來。試想想，填海造島的工程規模史無前例地龐大，當中涉及多少基建項目、多少商業與住宅地盤、多少資金利益，想也想得到。可以毫不誇張地說，誰能投得這些工程，便等於得到天下，屆時只要港府為某些資本設下量身訂造的條款，利益輸送便源源不絕，數以千億、萬億元計的天文數字金錢利益唾手可得。明乎此，港府敢於冒天下之大不韙，硬推沒有好結果的明日大嶼，原因正在於此。

以港府嫌貧愛富的本性，明日大嶼填海造島計劃到底是為香港謀發展，還是為某些資本謀利益，還用問嗎？