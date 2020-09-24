功夫茶：判案量刑惹爭議　司法公義說果因

香港素以司法公正為傲，之不過，經歷過佔中、黑暴等連串亂事，愈來愈多人睇到司法不公，要求改革司法之聲一浪大於一浪！更有論者直指香港根本冇三權分立，而係三權扯皮、聽令外力、司法獨大！法律界有個笑話，指回歸前法官只信警方證供，回歸後法官只信辯方證供，孰令致之？

嗱，雖是笑話，倒也道出本港司法制度畸形一面。事實上，大家都睇到唔少牽涉黑暴嘅判案，都見法官質疑執法者，法官一句警察證供不可信，被告就此逍遙法外！仲有呀，早前有位大專生喺葵涌紀律部隊宿舍外掟酒樽及雜物，都係判罰款兩舊水咁大把，遠低於垃圾蟲嘅一千五百個大洋！最近更有十五歲少年掟汽油彈，竟被法官形容為「優秀嘅細路」！「警察拉人，法庭放人」變本加厲，終審法院前常任法官都睇唔過眼，直指法庭「自我賦權」，變相鼓勵街頭暴亂，並唔係冇道理噃！

司法不公畀社會各界係咁鋤，終審法院首席法官馬道立尋日終於忍唔住發表十多頁聲明，唔知係伸冤定係駁斥呢？但有一腔不忿之氣！佢強調法院及法官可以批評，但批評必須有理有據，仲要有充分及恰當理由，否則危害香港法治！又指出，判刑係司法職能及程序嘅一部分，並非一個政治問題，任何一方面對法院判處嘅刑罰不滿，應以上訴或覆核嘅形式尋求糾正，而且律政司司長可基於理據向上訴法庭申請覆核。

冇錯，說的往往比做的好聽，弊在「反中亂港有金牌、愛國愛港無屍骸」屢試不爽，令人對司法能否為受害人討回公道難免有「信心危機」，而且，如果掟汽油彈嘅「細路」獲法官稱讚優秀不算偏頗，批評黑暴嘅法官卻要被清算及調走，咁又是誰將政治帶到法庭呢？有學者就指馬官嘅聲明反映佢唔支持設立量刑委員會，又唔係對法官行為做出指引，做法「很荒謬」，本末倒置，更指今日嘅「果」，皆源於昔日嘅「因」。

各位街坊，這「因果關係」多少道出回歸後司法嘅困局所在！不是嗎？正因為法官判刑不能做到不偏不倚，社會及市民才有設立量刑委員會嘅訴求！功夫茶不妨舉多個例，十六歲少女去年十‧一前夕，被指攜帶乙醇、消毒藥水、白電油等汽油彈原料到天水圍張貼文宣，裁判官只判以十二個月感化令，律政司認為判刑過輕申請覆核刑罰，上訴庭批評原審裁判官排除判處拘留式刑期選項，屬手法出錯，同意將案押後下月處理。

喂，打工仔犯錯隨時飯碗不保，何解法官判案出錯毫無後果？何況唔係人人有錢玩上訴遊戲，有時被錯判咁就一世㗎嘞！設立量刑委員會守關，功夫茶認為點都係利多於弊，皆因刑不當罪，不祥莫大焉呀！