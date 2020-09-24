美國的霸權依賴美元的霸權，後者則依靠美國對世界的政治軍事威嚇。美元本身沒價值，一是沒有與黃金掛鈎；二是美國的國際投資地位已是負資產，陷於實際的破產。美元便是全沒抵押，白紙一張，若無政治支撐，便一錢不值。

美國以為靠開動機器，不斷印鈔票，便可以支付日益龐大的淨債務，外國便會把它們的錢自動奉獻，來填補美國財政的虧欠。但是，真的可以這樣嗎？關鍵是美國的債務有多大。

二○一九年美國聯邦債務為十六點八萬億美元，新冠肺炎疫情打擊，今年債務便升至近二十七萬億美元。據美國政府原來預測，以去年的基數，二○三○年便會有三十三點五萬億美元；受大疫影響，結果會變成近四十萬億美元的債。雖然利息被壓低，每年付息亦會佔總聯邦開支的百分之二十幾；一旦利息回升，美國政府怎樣支付呢？

美債膨脹還有一個危機，四成是依賴外國買入，外國不買，怎辦？或可由聯儲局買入，便是間接印鈔票應付。美元敞開供應，難免貶值，更進一步打擊外國資金進入美國市場。政府填補財赤貿赤要發行的美元更多，便是嚴重的惡性循環。

美元吸引力下跌，美國要驅趕海外資金進入美國，便只能靠打仗，在外國製造動亂，提升美元的避險作用。但美國搗亂容易，打仗不成，一是打敗，二是負債打仗，債務愈添愈多。美國布朗大學的研究指出，二○○一年「九一一」事件以來美國的大小戰爭支出為二萬億美元，盡是靠舉債，利息在二○三○年會達到二萬億美元。不打仗不能把外國的錢吸納，打仗要舉債還本還息，負擔更為加重，屬兩難之處，美國要打仗還是不打仗？

美國的經濟和美元霸權正在爛下去，特朗普的無賴是沒法將之拔脫於困境，無論怎樣胡鬧，美國不減債，不重啟生產和建設，是沒法改變貿赤。若不勒緊褲帶，勤儉持家，也不可能減少財赤。美國真的要調整，以往五、六十年的浪費也需至少幾十年才可償還，哪個民選總統能夠有足夠的政治支持和魄力去做？民粹主義與既得利益是相關連的，後者怎會讓民主制度來剝奪他們的壟斷利益？反而是民粹主義借助民主制度來侵略外國，掠奪利益來維持他們無根的霸權。

歷史發展不講道德、道理。美國靠奴隸制、對原居民的種族滅絕和戰爭起家，本就沒有道德與道理，它的衰落是自作孽，也是因果循環，不可能以美國炮製出來的政治理論、社會理論來解釋。中國和其他國家實際可對美國落井下石。