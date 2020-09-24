要打破香港司法「獨立王國」和「司法獨大」，必須動用中央全面管治權，並對香港司法體系進行制度和人事的改革、整頓及調整，這些是繞不開的。與此同時，中央也不能指望只要在外部造造輿論、施加壓力，就能夠讓香港司法內部放棄獨大，實現自我改革。

這樣的幻想不能有，中央政府必須自己決心動手，並且把改革、整頓、調整的行動及方法傳導到香江府衙、司法領域，一起完成這項「二次回歸」的政法工程、社會工程。事實上，中央全面管治權提出後、《港區國安法》公布後，已經步步逼近打破香港的「司法獨大」，造成了壓力和分化，一些「明白人」知道要改弦更張了，以適應香港憲制地位的轉變，不能再以殖民主義抗衡時代更迭，他們中的一些人更加主動提出了「司法改革」。

可惜他們勢單力薄，且是退休離場之人，影響不到司法主流。不過震動不小，正回應了中央及香港社會加緊落實中央全面管治權、實現「二次回歸」的部署和呼聲，對香港司法領域中的港英餘孽頑固派有敲打作用。某些「道不同不相為謀」的外籍法官已選擇主動辭職，一走了之；香港司法領域中非常薄弱、備受壓制的愛國愛港力量則受到鼓舞，準備積極配合這場關乎「一國兩制」命運、歷史性的司法改革。

對此，司法領域的多數人正在觀望，這樣的觀望一方面有抗拒之心，一方面作好轉軚適應的準備。要拚命抗拒、破壞改革的，是那些為反中亂港勢力豎起多年保護傘的人，是那些外國勢力在香港的代理人。須知道，「蛇無頭不行」，香港的司法改革、人事調整先要把他們清理掉，那些觀望派才能明白大勢已去，跟上改革和調整的步伐。

整個司法改革在一國兩制框架下將是和風細雨，轉變觀念的思想教育先於人事調整，也即首重換思想，思想不換再換人。這個換思想就是要讓他們樹立國家意識，要讓他們的工作絕不能與《基本法》、國家憲法、國家利益背道而馳。