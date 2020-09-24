特朗普哪壺不開提哪壺，日前重提舊事，將今年五月有位美國記者在明尼蘇達州示威現場被警方橡膠子彈擊傷形容為「美麗風景」，引起輿論嘩然，被批「涼薄」。其實美國政客一向如此，不僅涼薄，而且雙重標準，早已見怪不怪。

他們對「美麗風景」似乎情有獨鍾。去年香港爆發反修例暴亂後，暴徒肆意打砸燒搶，美國眾議院議長佩洛西也稱之為「美麗風景線」，並多次與香港攬炒派政客會面，極盡煽風點火之能事。然而，日前在談到美國發生的反種族歧視示威浪潮時，她卻表明反對暴力，認為參與搶掠、縱火、暴亂的示威者應被起訴。看，這就是美國政客的兩副面孔，同樣是暴亂，評判標準不一樣。香港的暴亂是「爭取民主」，美國的暴亂則是「無法無天」，所以，美國警察對示威人群開槍被視為「美麗風景」，而香港警察不管如何克制都被指「濫用武力」。

最諷刺的是，美國各地反種族歧視示威持續數月仍未平息，司法部竟將紐約市、西雅圖及俄勒岡州波特蘭標籤為無政府狀態管轄區，威脅停發聯邦資助，結果又引發連番抗議，鬧得不亦樂乎。以民主典範自詡的美國，也有陷入無政府狀態的時候，不是很可笑嗎？

當然，此時的美國人根本笑不出。他們既要面對無日無之的示威騷亂，更要面對沒完沒了的新冠肺炎疫情，怎麼笑？至今為止，這場世紀疫症已導致美國七百多萬人感染、逾二十萬人死亡，還不知何時才是了局。日前特朗普在聯合國大會上再度甩鍋給中國，要求聯合國追究所謂隱瞞疫情的責任。但正如有人指出，老美沒有掂量自己在國際社會的聲譽，愈是咄咄逼人，愈是令人反感，除了少數附庸國充當應聲蟲，絕大多數國家都不齒於其霸道作風。詩人說：「你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。」全世界都在冷眼旁觀，看着美國這道「美麗風景」。