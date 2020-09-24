政府先後推出三輪防疫抗疫基金，耗資三千多億元，據稱因財赤嚴重，財政儲備劇減，第三輪抗疫基金大大縮水，第二期保就業計劃在十一月結束，相信沒有第三期。旅遊業界最受疫情打擊，大部分旅行社八個月接近零收入，七十多間旅行社結業，年底估計有五百間旅行社倒閉，三千多名從業員失業。

業界向政府求救，除了需要繼續補助，亦希望盡快放寬禁聚令及開通關口，搞活了市場，才可以起死回生。可是急驚風遇上慢郎中，官員反應遲緩，開關無期，縱然把「健康碼」及「旅遊氣泡」說得琅琅上口，卻未見有實質進展。澳門已經在昨日起恢復個人遊，香港還在「商討」、「準備就緒」無限循環，靠廢官救亡，其實和等死沒有分別。

其實要救市也不是需要大學問，首先要控制疫情，多月來長期有輸入個案，某些南亞地區更是「常客」，必須列為高風險地區。內地疫情放緩，應盡快設立機制讓合資格的內地客免檢疫，只要個人遊「復活」，市況便有機扭轉，特區官員有在這方面盡力嗎？

以往從政的人經常掛在嘴邊的一句是自己已經很努力，盡力而為，但經不起一句反駁：新界的牛也很勤力，是不是要找牠們做官？為官之道，不是你付出多少，而是市民收穫多少，才會覺得可以收貨，就像球隊的前鋒一直跑跑跑，從來不懂入球，老早就被踢出隊。

時至今日，新界的牛買少見少，而官員也不用以勤力來做藉口了，因為根本整個官場文化逆轉了，不但懶惰成為常態，懶得向市民交代，也不需要強調自己鞠躬盡瘁，因為資訊發達，大家有很多渠道可以看見實況，既然騙不了人，撕破臉也沒所謂。連前特首也說視民望如浮雲，民怨可以踢走不稱職的官員嗎？破了史上最低評分紀錄的律政司司長鄭若驊，還不是安然在位？