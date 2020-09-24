香港假記者比真記者還多，黑暴一役已令全世界大開眼界。這些烏合之眾，未成年人又有，易服漢又有，大媽又有，拿起手機穿起反光衣就自稱記者，毫無專業可言，只以阻礙警方執法、為暴徒作出掩護、在現場叫囂挑起雙方情緒為己任，根本就是黑暴一部分，早就應該規管。警方日前修訂《警察通例》「傳媒代表」的定義及指引，經修訂後傳媒代表即包括已登記政府新聞處新聞發布系統的傳媒機構，或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視台記者、攝影師等，意味持香港記協發出的記者證及學生記者將不獲承認。

不問可知，記協和爛果報之流又上綱上線為打壓新聞自由，既在報章亂吠，又搞聯署抗議。其實，單是在政府新聞處新聞發布系統登記的傳媒機構已超過二百間，香港只是彈丸之地，人口不過七百多萬，傳媒機構數量之多堪比一個國家，二百多間傳媒機構獲承認，還算是打壓新聞自由？警方此舉不過將三教九流的「記者」區隔，反中亂港的組織撕破臉皮亂吠，恰恰反映此舉擊中他們要害。

香港這兩年之所以亂成一鍋粥，反修例黑暴之所以一發不可收拾，西方國家之所以集中報道所謂警暴，全拜反中亂港傳媒機構、假記者和政客所賜。他們沆瀣一氣，以抹黑和打擊警隊為己任，無非為了奪權，背後當然有西方大國的操控和手影。

剛傳出在土耳其旅行期間喪生的美國戰地及獨立記者Andre Vltchek，去年也來過香港採訪，眼看國際金融城市變成汽油彈橫飛的焦土，曾發出「為甚麼？為甚麼這些憤怒和暴力是你們生活的一部分？你們的生活真的那麼糟糕嗎？」的慨嘆，這才是有批判力、不受人操控的記者的識見。記協、爛果報之流黑白顛倒、是非不分、唯恐香港不死，根本不配稱為記者，不配從事報道事實真相的行業。