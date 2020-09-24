香港電台的電視評論節目《左右紅藍綠》，其中四集涉及評論警方的內容，被通訊局指言論欠持平，違反《電視節目守則》。

港台的時事節目內容偏頗不是始自今日，筆者早在二○一三年便指出這個問題。其時我對港台並無惡感，自己又不是電子傳媒中人，故也不大熟悉《電視節目守則》，只是以一個普通觀眾的角度去看港台節目，但愈看愈覺不對勁，直至一次終於忍不住在報章專欄中寫出來。

二○一三年，行政會議否決了商人王維基旗下香港電視申請的免費電視牌照，港台《鏗鏘集》以此為題作探討，但全集內容一面倒數說政府的不是，完全沒有機會讓政府官員，或香港電視的競爭對手無綫電視發聲，作為觀眾，我覺得煞是奇怪，心想電視時事節目，內容可以如此偏頗嗎？筆者因而在報端發文，對港台提出質疑，後來或許是巧合，確有觀眾投訴該節目，結果有關部門也曾為此向港台發出警告。

我滿以為自此之後，港台會知所收斂，豈料卻是變本加厲，及後的佔領行動，去年的反修例風波，港台都起推波助瀾的作用，其反政府態度，已到了歇斯底里的地步。

《左右紅藍綠》其中一集的嘉賓主持，評論警方在中文大學和理工大學執法時，竟然指警察「極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶」。嘉賓發言時言論過火是常有之事，但節目編導就有責任做把關工作，偏生港台不少編導本身的立場便是如此偏激，非但對上述言論不以為意，甚至可能就是喜歡某些人的觀點夠煽情、夠乖戾，反政府反得夠「出彩」，這才在節目中邀請對方作嘉賓。

久而久之，好端端的香港電台便儼然變成了憤青集中營，天天出產着各式陰陽怪氣的節目。看來這個官方媒體，是時候要作徹底整頓了。