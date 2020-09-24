香港人今年肯定鬱到病，以前每逢假日，或有多一日連續假期，港人都會遊興大發，「又要飛喇」！早機去晚機返，三日兩夜東南亞遊都係過癮！之但係，今年自新冠肺炎疫情爆發以來，整個世界受疫情影響，而港府防疫抗疫無能，後知後覺，更係累慘市民！

新冠肺炎肆虐，各行各業無不大受影響，餐飲、零售、旅遊首當其衝，其中旅遊業成為重災區，多個旅遊業界組織日前召開「旅遊界憤怒了」記者會，指第二期保就業計劃十一月結束，預料死線一過，業內恐有三成即五百間旅行社結業，估計約三千名從業員被打爛飯碗！

牽一髮而動全身，旅遊業冰封，餐飲、零售、酒店業又怎會不受拖累，老朽相信，各行各業執笠潮湧至，百業蕭條，民生多艱，是牛年難以逃避嘅災劫！老朽但見唔少老友，可以走嘅都走了，人老自不免多了愁緒，此刻忽然諗起古龍一幅字：「夜已深，人散盡，雨飄零，夢未醒，眼前但見一杯酒，跟我乾杯的人呢？」也不知是否就到中秋，「西北望鄉何處是，東南見月幾回圓」，一時感觸，不禁眼泛淚光！

呢個冇靈魂嘅政府，控疫失敗，張弛無道，一味廢噏「旅遊氣泡」可助旅遊業挽救劣勢，但畀業界一嘢將軍，冇棋！據業界透露，有航空業估算，整體航線要到二○二四年才會恢復正常，認為現階段未有足夠航班配合，即使有幾多「旅遊氣泡」也是徒然！果真世間好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆！廢官嘅「旅遊氣泡」，十畫未有一撇，倒是已經嘔到一地白泡，樣衰到呢！

連「港版健康碼」推極都只聞樓梯響，不見「碼」下來，港產官僚全係周身郁扮忙碌之輩！反觀一橋之隔嘅澳門，上月先後恢復珠海及廣東旅客個人遊，近日更全面恢復內地訪澳個人遊。澳門旅遊及經濟發展重現生機，香港則斯人獨憔悴，大家坐困愁城等運到！