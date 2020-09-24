歐盟委員會主席萊恩建議歐盟成員國建立一個更強大的衞生聯盟，指新冠肺炎疫情大爆發，成員國有必要更緊密合作，至今歐洲人民仍受疫症威脅，故需加強對危機的防範和對跨境健康威脅的管理。而歐盟委員會將加強歐洲藥品管理局和歐洲疾控中心的能力，成立新的生物醫學高級研究與開發機構，將在明年與輪任歐盟主席國意大利商討合作，並召開全球衞生峰會，學習和分享疫情的應對策略。

全球新冠肺炎確診個案增至逾三千萬宗，歐洲佔超過五百萬宗，死亡人數逾二十二萬，過去十日超過三十萬宗新增確診。世界衞生組織歐洲代表擔憂區內病毒傳播急速，比前一波更厲害，為歐洲疫情敲響警鐘。新冠疫情讓歐盟醒覺，看到各成員國間的抗疫工作需更緊密合作，但要在統籌國際衞生事務的世衞以外另設歐洲區的衞生聯盟，這是否最有效的做法就值得研究。首先是聯盟與世衞的關係，歐盟會否因為歐洲的獨特性，制訂出來的抗疫策略與世衞有矛盾？若兩者融合，又會否有做法的不同，損害抗疫效率？

另一個問題在於爭取時間，現時應對新冠肺炎疫情可謂束手無策，歐洲衞生聯盟能否在短時間內突破世衞長期監控和研究新冠病毒的框架，找出防疫及治療的良方？在現階段是否全力支持世衞集中力量配合，總比從頭開始為佳？還有歐洲各國背負着文化傳統的差異，東南西北歐各國國民均有不同習性，要統一抗疫政策讓全體成員國接受，壓力反彈源於這類文化傳統。

單看過去的歐洲爆疫，各國應對措施不一，疫情稍為緩和，重開經濟旅遊的步伐不一致，再引爆新一波疫症。控疫措施在歐洲各國也有不同的反彈，放寬管制後再因應疫情需要收緊，竟然有大批居民上街抗議，反對收緊管制措施，認為影響生活，這類愛自由自在的生活習慣，就成為歐洲抗疫最大的敵人。