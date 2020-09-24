立法會財委會將於明日召開特別會議，審議政府提交的第三輪防疫抗疫基金合共二百四十億元涉及多個項目的撥款申請。然而，令全港失業半失業者極憤怒的是，所有申請的撥款項目全部與緊急援助陷於失業半失業、吊緊鹽水、飯碗已被打爛的僱員無關。另一方面，政府亦揚言不會有第三期保就業計劃，說因為政府為應對疫情，庫房已動用了近三千億元，餘下八千多億元儲備必須留作應付不時之需，下年度仍需為赤字的財政預算案打算。換句話說，已關上再開倉派米的後門。官僚嘴臉，你死你賤，冷酷無情。

政府既然以財政緊絀為由拒絕出手救助失業半失業僱員，那麼立法會袞袞諸公便應利用明天的財委會會議，追問政府為何亂「揈」錢，偏幫大財團出糧，不幫失業者開飯？為何偏幫英資壟斷財團，不幫本地中小微企？為何救市不救人？為何要進一步擴大貧富差距？

一、壟斷香港航空企業的國泰航空集團，早在七月獲政府優先注資二百七十三億元救亡後，再申得第一期保就業計劃津助六點八億元，合計二百七十九點八億元，比政府明日申請的撥款總額還要多近四十億元。近日流傳國泰不申請第二期保就業計劃，打算裁員四分之一近七千人。國泰母公司是老牌英資大財團，過去逾百年賺港人的錢已撈到盆滿缽滿，早已「好天斬埋落雨柴」，為何卻仍得到政府偏幫？為何政府不要求該英資財團對香港承擔更多社會責任？為何政府付出巨資而不提出剛性要求，必須保障本地僱員飯碗？為何國泰員工已有九成表示願意放無薪假也可能要食「無情雞」？為何政府要動用極龐大資金幫壟斷性質的英資大財團，卻冷待本地瀕臨倒閉的中小微企的求救？政府如此「大細超」，不是一律平等施救，是甚麼道理？是哪門子的公義？

二、既然政府口口聲聲財政資源捉襟見肘，為甚麼讓完全沒有經營困難和解僱危機的大財團、大機構如兩大超市集團及物業管理公司等獲得保就業計劃的撥款，幫這些已賺到「肥到襪都穿不到」的大集團大老闆大股東出糧給工人？政府如此亂派錢、派錯錢畀有錢人，惹來公眾質疑是否負責高官有延後利益，將公帑當人情，為日後退休出路鋪排更好的人際關係？壟斷性質的兩大超市在疫市中「發過豬頭炳」，還貪婪地申請津助，被社會痛罵之後，才說會把部分金額回饋給貧困人士。此舉已足以證明政府派錯錢。若要扶貧，應由社署執行，不應派雙重福利，更不應用公帑為壟斷財團打扮成善長仁翁及進一步提升商譽、打擊其他中小企經營者。兩大超市若有本心和社會責任，應當全數退回已領的公帑給庫房，不要貪不義之財而戴上奸商的帽子。勞福局高官說要用金睛火眼睇住，講多無謂，立即啟動回收機制吧！

三、政府拒絕勞工團體一致要求設立臨時、有期限、有上限、用實名登記的緊急失業援助金，置近廿五萬失業工人於不顧，逼失業者山窮水盡後去申領綜援，救市不救人，幫老闆出糧，不幫工人開飯。尚有八千億元盈餘儲備的特區政府，難道這樣狠心見死不救嗎？