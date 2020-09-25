產評：中美權鬥邁戲肉　基金也現歸邊潮

過去，全球經濟一體化，各自取長補短，共謀多贏。原本中美和合，天下太平，可是隨着兩強展開世紀之爭，新冷戰下世界趨向一分為二，全球財富與秩序得進行世紀重新分配，各國、企業甚至是個人，都要在「歸邊」潮流中選邊站，適者生存！

一場世紀疫情，令中美朝向脫鈎發展，美國停止對世界衞生組織的資助，並揚言退出凡不捍衞美國利益的國際組織，令市場甚為關注一旦特朗普連任總統，下個擬退出的目標就是上世紀二戰結束而建立的聯合國，屆時將進一步確立世界「合久必分」的事實。

如今中美都各自爭取盟友支持，資本市場與外交動向，每每就是新趨勢的風向儀。最近就有管理資產逾1,500億元的歐洲基金宣布，清倉中國相關投資，並將中國列入黑名單，相信這股歸邊潮流陸續有來！誠然，在近日召開的聯合國大會上，菲律賓一反一八年東盟與中國就南海問題「擱置爭議，共同開發」的共識，重提一六年的南海仲裁，被視為表態歸邊美國的亞洲國家。

無可否認，過去四十年中國經濟冒起，亞洲各國得以共享機遇而富起來。可如今一場疫情，世界經濟一同攬炒的程度是一百五十年以來最嚴峻，政客為拒絕承擔防疫失職而諉過於人，致使反全球化不可逆轉。既然如此，中美兩強皆難容忍食兩家茶禮的中立「騎牆派」存在。事實上，見到這些年美國如何逐一對付俄羅斯、北韓、伊朗等眼中釘，圍堵手段皆無所不用其極。反正美國穩控全球資源和金融定價權，自身利益就是世界主軸，不與其同行就是敵人！這次當然也不例外，故無論是國家、企業抑或財閥們，更不情願也最終要表態！

全球定價權決定誰是強者，而每次全球出現危機，都是考驗和奪取定價權之時。回看九八年亞洲金融風暴，人民幣經得起考驗，鞏固了亞洲地位；○八年美國次按危機，中國配合美國推出四萬億元人民幣救市方案，救了全球卻帶來通脹和嚴重產能過剩；到了今年疫情，中國學精了，未跟美國大幅減息及放水，人民幣與美元強弱互見，說明中國的利率定價權經得起考驗，美國焉能不眼紅！

未來中國要做的，是繼續推進金融市場全面開放，搞好資本市場，讓貨幣與資本市場皆能走出與美國不一樣的軌迹，使全球金融資本多一條實際的出路，選對邊站！只有逐步鞏固定價權，始有望挑戰美國在全球經濟的主導權，過程當然不易，故大眾勿輕視接下來的金融動盪。