正論：最低工資首凍薪　寒風吹遍各階層

白居易筆下的《賣炭翁》膾炙人口，一句「可憐身上衣正單，心憂炭賤願天寒」，形象地道出窮人飢寒交迫、掙扎求存的苦況。今日的香港，面對暴疫夾擊、中美角力等內憂外患，經濟一沉不起，百業疲不能興，更不堪的是港府止暴無能、抗疫無力、救市無方、錙銖必較，基層的慘況堪比當年的賣炭翁。實施近十年的法定最低工資，明年或迎來首次凍薪，意味基層生活苦上加苦。惟一節見則百節知，凍薪背後，何嘗不反映商界經營困難，由勞方到資方皆在捱？

香港法定最低工資於二○一一年實施，當年最低工資時薪為廿八元，之後每兩年檢討一次，目前為三十七點五元。今年原定在收集諮詢意見後，最低工資委員會按實際情況定下最新工資水平，並向政府提交報告，明年實施。然而，經過去年的黑色暴亂重創經濟，復有中美貿易戰令進出口跌跌不休，香港甚至成為制裁對象，再加上新冠肺炎疫情至今仍未受控，經濟毫無起色之下，資方傾向凍薪，勞方企硬加薪，雙方雞同鴨講，無法達成共識，最低工資委員會正草擬報告，下月底交予政府作最後決定。以委員會贊成凍薪的意見佔大多數而港府慣性嫌貧愛富觀之，最低工資明年凍薪已是高唱入雲，全港二萬多名正領取最低時薪的最低層僱員，最快也要三年後才有望調整薪酬。

正如立法會議員和多個工會指出，最低工資落後時薪工資中位數，甚至連綜援金額在十年間也上升四成，偏偏最低工資多年來加幅似有還無，根本不足以讓工人餬口。與此同時，物價年年上升，工人實質購買力不斷下降，造成永續在職貧窮，若最低工資凍薪即是落井下石，變相減薪。特別是最低層勞工以年老的保安員和清潔工為主，他們本來已沒有議價能力，生活捉襟見肘，只能指望最低工資每兩年檢討一次略微加薪，如今希望幻滅，生活勢更難捱。他們呼籲政府負起責任，做最後決定時顧念基層，最低限度將最低工資加至四十元。

誠然，立法會議員和工會皆言之成理，最基層的勞工苦況絕對值得同情，但家家有本難唸的經，在香港這兩年走背運的情況下，絕大部分僱主都經歷前所未有的驚濤駭浪，經濟下行來得既快且急，不千方百計壓縮經營成本吊鹽水，勞資雙方只會兩敗俱傷。更有甚者，港府善財難捨，耗用三千億元推出三輪防疫抗疫基金後，財赤擴大至三千億元，財政儲備跌至八千多億元，便忙不迭喊窮閂水喉，表明不會再推第三期保就業計劃，並暗示其他救市紓困措施亦將就此打住。由此可見，歲末年關才是香港最大考驗。

實際上，目前百分之六點一的失業率依然是十多年來的高位，就業不足率更是沙士以來最高。港府高官卻恬不知恥自吹失業率沒有繼續惡化全靠保就業計劃支撐，要是這個道理成立，即代表政府幫僱主出一半糧也無法明顯改善失業情況，一旦保就業計劃的工資補貼在十一月完結，裁員結業潮洶湧而至，屆時僱主又好、打工仔也罷，連生存也成問題，由商界到勞工市場哀鴻遍野便是必然結果，再談最低工資可能已沒有多大意義。廢官可有想過如何善後？還是搬出自由市場擋箭牌便關人個關，任由市場自生自滅？

事實證明，港府所謂的抗疫救市措施猶如杯水車薪，頂多只能讓勞資雙方苟延殘喘一段短時間，根本無法解救當前困局。政務司司長張建宗講得好，他早前振振有詞聲稱，讓經濟復甦及企業恢復運作才是真正解決問題。問題是，港府如何讓經濟復甦？如何讓企業恢復運作？尤其是疫情仍未穩定，每日仍有新增個案，禁聚令仍要延長，難道廢官懂得變戲法，魔術棒一揮就能讓香港回到疫情之前重新出發？更何況，商界最擔心疫情即使完結，黑暴旋即再起，到處打砸搶燒、「裝修私了」、殺入商場鬧事一旦重現，還怎麼做生意？已有組織揚言十•一再次上街遊行，預示當日隨時再次變成全武行，別說旅客絕迹，正常人也不敢逛街消費，一損俱損下，攬炒想不一語成讖也難。

說到底，一切皆是命，半點不由人。香港過去是福地，回歸後卻變成亂地，經過黑暴疫情雙重打擊，現在更淪為死城。由中央錯將「五十年不變」當成「五十年不管」開始，選出的特首屢屢所託非人，香港每況愈下的命運早已注定。看一橋之隔的澳門早就走出疫情泥沼，看橋另一端的深圳早就整裝待發，粵港澳三地只有香港斯人獨憔悴，難怪有錢人紛紛用腳投票，不是移民他去就是另尋營商樂土，剩下基層窮人與無能庸官困獸鬥。無奈是，現代版賣炭翁滿街滿巷，過去朝氣勃勃的國際金融中心卻早已一去不返！