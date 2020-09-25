世界視線：歐亞大陸頻軍演　合縱連橫迎戰國

北約和俄羅斯近來在東歐展開頻密的針對性軍演，而美國特朗普政府在推動以色列與中東多國的關係正常化後，亦於十個月來首次向波斯灣派出航母艦群，並推動進一步制裁伊朗。由此可見，歐亞大陸不僅是圍繞着中美、中印在亞洲端的軍事衝突危機升級，中東和歐洲端同樣兵凶戰危。美國的超級霸權地位正在衰退，接之而來的，極可能是合縱連橫的新戰國時代。

北約和俄羅斯在東歐的軍演規模和實戰性不斷上升。自九月以來，北約至少在俄羅斯和白羅斯周邊舉行了兩場大型軍演，東歐國家積極參與。兩場軍演分別位於立陶宛和格魯吉亞，猶如在俄羅斯的西端和南端形成兩把利刃。

作為反制，俄軍上周直接跨過邊境，向白羅斯投送兵力，包括戰略轟炸機逼近烏克蘭，並在波蘭一側實施傘兵空降。同樣值得關注的是，俄羅斯還在高加索舉行了年度最大規模軍演。相較於波蘭、捷克、波羅的海國家向美國的靠攏，中國、巴基斯坦、伊朗及一些中亞國家則派兵參加「高加索2020」軍演，使得總兵力達八萬人，猶如一個新的軍事陣營，演習項目亦覆蓋海陸空。

高加索西向歐洲，南指中亞、中東，是俄羅斯瞰視亞歐兩洲的戰略要津。尤具象徵意義的是，外國軍隊在此次演習中，必須使用俄國提供的戰車及武器。這不僅展示各國軍事互信，同時暗示俄軍一旦在未來的區域衝突中兵員不足，外軍可以隨時向俄投送兵力，直接使用俄式裝備協同行動。

在中東，美國再次向波斯灣派遣航空母艦，使得外間質疑美軍究竟在準備打幾場戰爭？美軍及其區域盟友目前是否有同時挑戰中、俄、伊朗的實力？然而事實是，歐亞各國地緣、政治、經濟利益層層相扣，任何一個區域爆發戰爭，都必將影響整個「大氣候」的能量穩定。俄羅斯的戰略意圖非常明顯，就是維護東歐、中東、中亞盟國的政治穩定，這與中國利益一致。是以，美國如果對伊朗採取行動，就必須假設中、俄會強硬反制，美軍需以此為前提，作橫跨歐亞的戰爭部署。