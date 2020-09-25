功夫茶：助警調查冇下文　證監寧做縮頭龜

壹淫媒漢奸黎及多名高層涉干犯《港區國安法》及串謀欺詐，早前被警方國安處拘捕後，壹淫媒呢隻妖股歷經「癲升」和「插水」，是否有「小股民」支持抑或背後真有「西方最後一桶水」之疑惑？背後有太多耐人尋味嘅未解之謎！

阿哥，呢隻妖股喺八月中開始大幅波動，短短一個月內股價如瘋狂過山車大上大落，單日成交額相差四千倍，市值一度超過五十億港元，令人咋舌！警方經調查後，發現有人涉嫌利用社交軟件串謀，透過密集式買賣壹淫媒股票，「炮製」出三日間近四分之一嘅交投量，推高股價從而獲利。有人指出，高頻交易唔係犯法，特別係電腦程式買賣盛行，造大成交有乜問題？

嗱！如果留心警方嘅分析，就知呢單密謀同時落盤賣盤嘅證據，絕非普通炒差價嘅高頻交易；仲有吖，被警方拘捕嘅十五人絕非巧合，而係刻意互相買賣，將股價舞高弄低，將搭「順風車」嘅散戶殺個片甲不留。呢，壹淫媒呢隻妖股，尋日又再度急挫，低見○點二六五港元，較八月大幅波動時所做嘅高位一點九六元累跌超逾百分之八十六。財金界已多次重申，妖股持續異動純屬炒作，加上壹淫媒業績持續虧蝕，全無盈利或者基本因素支撐，散戶盲目入市博反彈猶如「接火棒」，分分鐘損手爛腳喊住離場！

回顧警方喺本月十日拉咗十五名涉案炒家，證監會受輿論壓力，其後死死氣發聲明話會協助警方調查，之不過又係「聽唔明，扮純情」嗰隻，過去十多日，一直未見有乜實質跟進行動。有資深財金人士怒轟證監會做事「慢半拍」，呢單世紀造市案距離上次警方拘捕行動已有一段時間，依家仍未見佢主動表態有乜配合！

有道是「股票市場一日都嫌長」，證監會向來出名嚴厲，平日對個別異動股稍有風吹草動，都會打爛沙盆問到篤，何以對隻妖股異動咁耐仍然冇聲冇氣，變咗一隻又麻又盲、又呆又聾嘅烏龜王八？直至尋日，證監會又突然推出Facebook官方專頁，煞有介事咁提醒公眾注意愈來愈多騙徒利用社交媒體平台詐騙投資者，並指社交媒體騙局佔正調查嘅操縱市場個案百分之二十。

喂！呢啲咪典型廢人廢噏咯！有賊唔捉，卻長篇大論分析財不可露眼！有風化案唔去捉淫賊，卻告誡女士們切勿衣着暴露而引人遐想犯罪！依家造市案已發生咗，先整個臉書官方專頁叫投資者小心媒體騙局，係唔係法國大餐多舊魚吖？向來都傳漢奸黎有保護傘，所謂「刑不上黎智英」，如今唔通佢「保家」勢力伸埋去金融股票市場及監管機構？妖股異動，證監異形！估唔到亞洲金融中心──香港折墮成咁！