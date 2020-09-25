中美矛盾日劇，中國會否回到「備戰、備荒、為人民」的政策呢？備戰是必然的，特別是美國不停地用武力挑釁，也有經常動武的先例。中國現時已警惕，軍區整頓以及各種改革、演習，正是為了備戰。

備荒則是中國糧食豐收，進口龐大，積糧不少，正好防範戰爭帶來對農業生產的打擊，保障糧食安全。備荒新的發展是全力儲備石油天然氣，開闢不同的進口渠道，以防戰爭阻止能源進口。這幾年戰略儲備大增，既乘國際油價低迷，也為擴大儲備的規模。

至於「為人民」，近年政府的政策，為人民謀幸福的成效有目共睹，只要堅持下去，國民支持政府抗拒外國強敵的志氣不會消減，反而更激發起來。

備戰不是為了打世界大戰，即使美國亦不敢開啟世界大戰。中美之戰只可能是局部戰，短暫之戰，美國不會也不能打持久戰。一是美國久戰多敗，「九一一」以來對付弱勢國家及組織已是戰無不敗，與中國開戰，除核戰兩相毀滅，在東亞區和中國本土怎能不敗？二是美國是負債運行，打仗消耗巨大，債務只會增加，但哪個國家可以提供足夠的資金讓美國舉債作戰呢？英國無力，日本、德國不願，單印鈔票，便有大貶值的危機，戰爭未敗國內經濟便先敗。即使凍結中國在美國的資產，不過是不用還舊債而已，新債還有錢從何來之難題。三是美國多年去工業化，現時製造業年產量只及中國的三分之二，且供應鏈國內不全。作戰是靠工業比併，美國未必可勝中國。

若沒有持久戰，中國更有利，只要抵擋美國第一輪的常規攻擊後，便可以與美國鬥熬，看誰可以堅持下去。美國越戰之敗不單在人心和志氣，更在國內反戰。中美開戰，只要不能如侵略伊拉克那樣閃電取勝，一旦僵持，美國國內反戰之勢必起，怎可把戰爭打下去？

故此美國不敢輕易開戰，中國現時的備戰、備荒已足夠應付，便立於不敗之地。

美國勝敗都不會放棄攻擊中國，因為這關係到它的全球霸權、經濟繁榮與政治社會穩定。因為一敗便會成骨牌效應，全盤崩潰，這中間政治、外交、輿論等攻勢會是無所不用其極，甚麼道德原則都不顧。

中國備戰是為卻戰，但被動總處於被打，美國不會感到壓力，只會得寸進尺，戰爭不成也還會在各個領域攻擊，中國會不勝其擾，也處處遭受阻撓。萬全之計，是以攻為守，使美國承受中國的壓力，削弱它的攻擊。這就需要中國改變戰略和思想，首先去掉畏美的心態。