老美在開打中美國運之戰中，利用台灣這枚棋子是進可攻、退可守的，只要不是出兵捲入兩岸戰火中，它是不會有太大損失的。到時必完蛋和最倒楣的是「台獨」，獲得最終勝利的是北京，是中國的統一大業。這個前景和結果，三方面都清楚，因此美國放心大膽的玩，它早有退路，只要不發瘋，不患「痰症」，是可以把握住自己的。

台灣方面對老美能支持自己到甚麼程度，會不會為了台灣和北京開戰，是沒有把握的。因此，老美不妨盡情忽悠他們，手法是擺出一副堅決支持台灣對抗中國統一、「自己掌握台灣命運」的架勢，擺出會用《台灣關係法》——這份脫胎於「美台共同防禦條約」的「國內法」阻攔中共「武力犯台」的架勢，堅決支持台灣「備戰」，向台大肆兜售軍火，於是無論局勢如何發展，都讓自己先大撈實惠，這筆生意會愈做愈大，愈撈愈多。

其實，台灣何嘗不知，向老美買再多的軍火、再先進的武器，也是不夠解放軍打的，改變不了兩岸軍力懸殊的現狀。然而，它除了這樣還能怎樣呢？它要老美幫自己，是不能不大送金錢的。發戰爭財一向是山姆大叔的國策生意經，賣軍火一向是收保護費的「合法」形式。老美的高明在於它的形同敲詐還要讓台灣感恩戴德！像染了毒癮似的欲罷不能，愈陷愈深。因為台灣民進黨、蔡英文政府心中有一隻「台獨鬼」，勾得他們只能一條道走到黑、走到死，同時還會讓他們生僥倖之心，幻想老美不會真的拋棄台灣。

他們還幻想賭一鋪，北京見台灣「戰力加強」了，就不敢輕舉妄動；幻想說不定老美會「良心發現」，為了所謂「道義責任」或「戰略需要」，不惜為台出兵和北京硬幹一場。有此鬼催妄念、胡思亂想，別看蔡英文之流最近在「台美互動」中很是風流快活，其實是十五個吊桶打水——七上八下、忐忑不安的。

北京方面則最是篤定，它不抱任何幻想，對於武力粉碎「台獨」做好了美國人敢冒天下之大不韙、軍事干涉的準備，立足於「大打」，打全面戰爭也。