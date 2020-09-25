香港門檻最低的職業是甚麼？答案是：記者。不需任何學歷和資格，只需花幾十元上淘寶買一件螢光背心，然後向記協申請一張「會員證」，最多再花點錢買頂頭盔，就可以大搖大擺以「無冕皇帝」自居。君不見，反修例暴亂中遍地都是「記者」，有時候人數甚至超過暴徒和警察，連稚氣未脫的十二歲兒童也來趁熱鬧。最誇張的是早前在元朗一次示威中，竟出現逾二百名「記者」包圍警察的場面，當中相當一部分根本無法出示記者證。

鑑於假記者氾濫成災，警方修訂《警察通例》「傳媒代表」的定義，變相由港府新聞處統一發證，可謂姍姍來遲。實際上，回歸前一直由新聞處負責簽發記者證，獲當局認可的傳媒機構才有資格申請。回歸後新聞處卸責，記者證大多由記協發出，導致假記者比真記者還要多，成為香港獨有的奇景。去年有位女記者大鬧警方記者會，事後被揭發她只是持有記協所發的會員證而已，這不是魚目混珠又是甚麼？

在反修例暴亂中，假記者們往往刻意站在警方與暴徒之間，不是為了採訪，而是為了阻撓警方執法，掩護暴徒。也有一些假記者本身就是暴徒，一時穿黑衣，一時穿黃背心，人鬼同體，蔚為奇觀。傳媒被視為第四權，記者本是令人尊重的職業，只因受到假記者拖累，整個行業烏煙瘴氣，不僅侮辱了真正記者，而且損害了傳媒公信力，更踐踏了新聞自由。

所以說，許多亂象其實是港府自己造成。若非新聞處不願承擔簽發記者證的職責，記協就不可能拿着雞毛當令箭，假記者也就不可能濫竽充數。記協只是一個小團夥，與反中亂港傳媒沆瀣一氣，甚至被指是洋人和漢奸黎豢養的走狗，既沒有代表性，更沒有公信力，有何資格簽發記者證？警方修訂「傳媒代表」的定義，無疑可以杜絕部分亂象，難怪記協及反中亂港傳媒如喪考妣。