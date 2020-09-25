二十年，人生有多少個二十年，二○○○年迪士尼與港府簽訂購買竹篙灣毗鄰樂園一幅土地的認購權，之後該幅土地多年來卻一直被荒廢，等於用珍貴土地資源來養蚊，暴殄天物，簡直罪大惡極。香港所謂的土地荒，其實便是土地被荒廢的「荒」。本報為政府指路，多次提出可供發展的土地，當中便包括竹篙灣這片土地。

漫長的等待，大眾終於等到這幅地認購權有效期在昨日屆滿，政府周三宣布不會延長該認購權的有效期，即是收回土地。雖然迪士尼方面對於地皮被收回表示極度失望，但議員形容為政府「遲來的覺悟」。

各界一直促請政府在地皮上興建臨時房屋，但官員一直用拖字訣，多多藉口，例如水電供應配套不足。這是倒果為因的說法，就是因為未開發，才會缺乏水電，在這塊地發展，難度會比「明日大嶼」人工島填海工程大嗎？議員反建議政府將這塊地皮及竹篙灣、欣澳及東涌一併規劃，合共有六十公頃土地，足可以興建兩萬至四萬個公營單位，幫助十萬人上樓。

亦有旅遊業界建議讓海洋公園遷入竹篙灣，兩個主題樂園並肩發展，集中一地更為方便。而釋放南區一大片土地，興建豪宅的潛力無窮，更能用盡土地價值。海洋公園新管理層潑冷水，表示難以想像如何搬遷園內設施，又指現時推出新招吸客，短期內都很難轉虧為盈。

其實海洋公園連年虧損，究竟還有沒有辦法起死回生，大家心中有數。香港旅遊業生態大幅改變，內地客不來，相信幾年內亦難扭轉。海洋公園每開一日便蝕錢一天，長貧難顧，港府財赤嚴重，泥菩薩過江，自身難保，亟需壯士斷臂，把海洋公園土地用來發展房屋，是有賺冇蝕的選擇，基本上不會有其他更合乎經濟效益的方案。政府若再拖拖拉拉，錯過最好時機，將來必定恨錯難返。