當前的美中之爭應該怎樣去看？美中衝突必然不可避免嗎？相信不少中國人心中想問上述問題。大家和平共存，一齊發展多好，又何必一定要拚個你死我活？

誰都不能否認，美國依然是世界霸主，一等強國，經濟最富有，軍事力量超強，二、三十年內沒有誰能夠追及。中國正在努力追趕，埋頭苦幹，希望盡快趕上世界前列地位，根本就不成威脅。問題在美國始終擺脫不開修昔底德陷阱的假設，作為老大，一定要對愈來愈逼近的老二迎頭痛擊，務必徹底殲滅才肯罷休。這種敵視態度往往令不少中國智囊覺得難以理解，世界之大，肯定能夠容得下中、美甚至更多國家共榮共存，大家齊力發展共享繁榮的成果多好，又何必拚個兩敗俱傷？近年來，無論是領導人講話，還是官方宣言，中國都多次重複着一句話：「太平洋足夠大，容得下中美兩國。」其實這句話言下之意說得很清楚：我承認你的優勢、尊重你的利益，你是老大，我無意跟你爭，我連老二也不想當。但世界這麼大，好處不能讓你全獨佔了，也得分一杯羹給我們這些小兄弟。你看，態度多麼謙卑。

但這種和平共處、共同發展的想法，不合美國不少領導人和智囊的習慣，他們一向把兩國關係看作零和遊戲，你輸我贏的大國博弈思維。其中一個重要關鍵是，美國為甚麼要讓出利益給你發展空間？如果美國不接受你這套，那你就是一廂情願地真做夢了。

有人指出，上世紀七十到九十年代，歐美不是讓其他國家地區和平發展、經濟起飛嗎？大家難道忘記了亞洲四小龍故事？南韓、台灣、香港、新加坡舉翼振翅，一下子便成為舉世矚目的製造業重鎮，到今天還在某些項目上成為世界龍頭。不過，宣揚四小龍發展者忽略了這些國家地區雖然沒有深厚的工業基礎，但同時沒有太大的人口包袱，看當時人口，南韓五千萬，台灣二千萬，香港五百萬，新加坡三百萬，都是中小型經濟，不足以對歐美經濟有任何威脅。到如今還能在一些製造業領群雄的就只剩下南韓，其餘除了台灣還保留晶片研發製造代工外，其他勞工密集工業都搬到大陸，香港和新加坡都早已捨棄製造業，改為專注金融中心和金融服務業了。

甚麼「構建人類命運共同體」、「中國永遠不稱霸」等官式宣言，都是中國對美國和西方的政治承諾。千萬別過分天真，以為中國說了，別人便會信以為真，放下敵視策略，接納中國攜手並進。口中說和平還得有軍事力量作後盾。有足夠的軍事實力背後支持，他們才會改變思維，願意聽你的一套。