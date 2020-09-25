司法不公最近鬧得沸沸揚揚，事緣由佔中到黑暴，人們見識太多「反中亂港走得甩，愛國愛港就死得」的事例，掟汽油彈的暴徒獲法官讚揚為「優秀的細路」；警方作供一律被某位法官指為「不誠實」；大專生於紀律部隊宿舍外掟酒樽雜物僅罰兩舊水；反而有愛國人士在美國駐港澳總領事館大閘噴上「中國必勝」四個大字，即時重判監禁，如此種種，不勝枚舉，對比過於鮮明，外界不質疑才怪。

終審法院首席法官馬道立日前發出十多紙聲明，要求人們批評法院及法官必須有理有據，不滿判決可以上訴。作為司法機構最高層人員，馬官維護同道中人不難理解，問題是，司法界所謂接受有理據的批評全屬選擇性，只要批評衝着放生反中亂港人士的判決而來，一律視之為無理。反之，要是判決是反對黑暴的，不管多麼有理都一樣受到司法機構指摘。曾有法官批評黑暴是「文革式極端主義行為」，馬官忙不迭斥為偏頗，極速將有關法官調職。

然而，理性觀之，黑暴難道不是「文革式極端主義行為」嗎？有多少市民慘遭暴徒「私了」？有多少守法商店無辜遭暴徒「裝修」？只許暴徒放火，不許愛國人士點燈，何曾見到馬官等司法界中人挺身而出指摘黑暴的違法行為？到底是誰帶有政治立場？又是誰以政治立場作為判決依據，人在做，天在看。

君不見，曾讚揚暴徒為「優秀的細路」的裁判官，最近又因為輕判另一名女暴徒而遭律政司覆核刑罰，連上訴庭都認同原審裁判官排除判處拘留式刑期屬手法錯誤，將案押後下月處理，偏偏司法機構從來沒有對犯錯法官開腔批評，遑論調職或懲處。

正所謂，公道自在人心。判決是否公平、司法是否獨大，市民看得一清二楚。沒有一次比一次離譜的司法判決，豈會有一浪比一浪強烈的批評聲音？昨日因，今日果，司法界宜先搞好因果關係。