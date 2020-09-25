香港電台的電視評論節目《左右紅藍綠》，收到通訊局警告，指其中四集涉及評論警方的內容有欠持平，違反了《電視節目守則》。同時，通訊局也對一家商營電台的時事節目環節發出強烈勸喻，指環節中有兩段言論與事實不符。昨日本欄談過香港電台，今日轉而討論這家商營電台的問題。

在上述的時事節目環節內，評論員指去年七月七日「當群眾想離開嘅時候，警方喺多條嘅路線，三面包抄市民，並且主動用警棍攻擊佢哋，以致佢哋無法離開」，又指警方在去年八月十一日「兩度近距離向示威者開槍，有女仔被射中頭部，眼罩被射穿，子彈更加射入眼睛射爆眼球」。

這位評論員的觀念或許還停留於數十年前，覺得播音員鼓其如簧之舌，描述得猶如親歷其境，則再荒謬的事情，也可以讓人信以為真。在筆者孩提時代，你膽子夠的，大可以對着大氣電波，說某天清晨目睹一隻鳳凰飛臨彌敦道，降落在路面停留了半分鐘才飛走。當年的路面沒有閉路電視，任你如何說。如今卻是4G、5G年代，資訊發達，鏡頭多如繁星。通訊局翻看當日片段，發覺該評論員描述的畫面純屬子虛烏有，謊言拆穿了，造謠者自然無法再找遁詞。

大氣電波是社會公器，經營者使用時該慎之又慎，選擇節目編導與主持人更應小心在意，但凡個性乖戾、言論偏激者，皆不宜用之。該評論員在上述商營電台內不是獨有例子，更讓人吃驚者尚有。該台有一個長壽廣播劇是香港的集體回憶，節目固然彌足珍貴，但在反修例風波期間，我不止一次聽到劇中人在批評特首林鄭月娥時，說：「林鄭，大家想問你幾時死呀！」這樣的言論就叫乖戾，我不明白編劇為甚麼能設計出這種對白，而電台又容許它播放出來。