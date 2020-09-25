眾所周知，土地係香港最寶貴嘅資源，奇怪的是政府一面嗌搵唔到地起樓，遂使公屋平均輪候時間增至五點五年；另一方面，明明有大把靚地又死都唔肯用嚟起樓、建公屋，你話呢個政府係唔係混吉度日？

日前政府宣布拒絕延續迪士尼樂園竹篙灣擴建地皮認購權，無疑等於把土地收回。社會上有強烈聲音認為政府應善用土地，與其倒錢落海推「明日大嶼」，實在應該利用這塊涉六十公頃嘅靚地，唔好又擺喺度養蚊曬太陽，用嚟起樓建公屋，預計可提供二萬至四萬個單位。

事實上，有議員亦認為捨近圖遠不切實際，「明日大嶼」擺明遠水不能救近火，有關竹篙灣地皮，既然現成，不必調研更毋須填海，只要政府更改地皮用途及高度限制，咁就可以地盡其利，好快可以動工起樓，何必要掏空庫房幾千億元，二、三十年後先給你一個「五星級的家」？本報今年初亦動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展。

本土研究社也曾指出，新界有逾千公頃棕地未納入發展，換言之，政府真係有心關照基層市民嘅「房事」，發展四百公頃棕地，料只需三百多億元造價，已可興建約十四萬個公營房屋單位。喂！廢官們，咁容易就可以令十多萬戶人家「房事暢通，生活輕鬆」，點解係都要推「明日大愚」？本報「正論」提出「大哉問」：以港府嫌貧愛富的本性，明日大嶼填海造島計劃到底是為香港謀發展，還是為某些資本謀利益？

本報指政府不可好高騖遠，捨眼前靚地不用；疫情嚴峻下仍好似盲頭烏蠅亂咁撞，咁嘅混帳思維即係推香港落懸崖！天之所降曰災，人之所致曰禍。今香港有亂無治，正是掌政者未能遵行人之道，善言不聽，可行而切實之法不執行，人禍充斥，比天災可畏多矣！