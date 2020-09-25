敢破壞不敢問責的本港黑暴青年近月拚命潛逃，離港赴台的黑暴青年已有數百人之多。他們落地生根、安居樂業了嗎？沒有！美國國務次卿克拉奇日前訪台，隨團的助理國務卿與去年赴台的銅鑼灣書店店長林榮基見面，結果林即場爆大鑊，指部分到台的港青生活有困難，想到美國去，希望美國政府協助。寶島台灣成了跳板，蔡英文政府是欣慰還是黑面呢？

過去大半年，蔡英文領導的民進黨政府對黑暴港青不聞不問，還扣押了五名偷渡到台的港青，香港黑暴團體不但不敢追究，還要為民進黨政府塗脂抹粉，誰料這次林榮基公然向美國官員「告狀」。

雖然美國官員沒有回應林的言論，也沒有對滯台黑暴可獲美國庇護有任何表態，但扮盲扮聾多時的蔡英文急忙開腔，聲稱「現有的典章制度如果有障礙，（台灣政府）都會一一檢視」。政客善於變臉，這就是！從這方面看，林榮基似乎做了件好事。不過，黑暴圈中卻對林不滿，有人更在網上發難，斥責林的不智言論，令在台灣的黑暴青年更難安居樂業了。試想，台灣政府和台灣人知道黑暴青年只想借台灣做跳板，把台灣用完即棄，會有多憤怒？若美國政府沒打算向在台灣的黑暴港青開一扇門，那數百名香港黑暴青年在台灣勢成夾心人，處境必更艱難。

有人起底林榮基過去的言論，指他從年初以來一直為蔡英文政府講好話，甚至稱蔡政府有些事不方便講，只能默默做。其實，這段時間蔡政府根本甚麼也沒做，但離鄉別井到人家屋簷下的香港人，能不低頭嗎？

可惜的是，即便林榮基小心翼翼，嘴巴縫了又縫，這次亦把民進黨政府和台灣得罪得夠嗆，從蔡英文急忙回應看來，民進黨政府顯然是要做一場戲給美國官員和美國傳媒看，否則蔡英文為何不搬出她那句經典話：台灣已有法例處理香港民主鬥士到台灣的問題。