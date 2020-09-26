世界視線：脫南者遭朝槍殺　兩韓關係難解凍

南韓海洋水產部一名漁政官日前在西部海域執法時突然失蹤，該國國防部其後證實失蹤漁政官當時打算投奔北韓，但遭朝軍射殺，更一度傳出焚燒遺體。

儘管北韓領袖金正恩事後就事件致歉，並承諾同類事件不會再次發生，又稱軍方人員當時只是「燒毀搭載被射殺南韓公民的『漂浮物』，而非屍體本身」，但無可迴避的事實是，自今年六月北韓炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室後，兩韓關係急轉直下，惟南韓總統文在寅仍試圖緩和局勢，包括為美國跟北韓簽署文件，正式結束韓戰，更在聯合國大會上呼籲中、日等國組成區域抗疫聯盟，以人道援助為契機，讓朝鮮半島有更好的發展。今次朝方射殺韓方人員，對還在「吹和風」的文氏來說，無論如何也是被摑了一大巴。

這是繼二○○八年之後，再有南韓公民遭北韓士兵射殺，當年一名參加旅行團的南韓遊客因誤闖禁區被殺，然而，像今次涉事南韓官員那樣的「脫南者」，卻並不常見。

逃到南韓的「脫北者」，過往屢有所聞，文在寅本人就是脫北者的後代；至於脫南者，儘管較脫北者罕見，但也不乏先例，最著名的例子是上世紀六十年代擔任南韓外交部長的崔德新，他於一九七六年出走海外後訪問平壤，獲金日成接見，直到八六年移居當地，是迄今為止脫南者官階最高者。有意思的是，崔德新之子崔仁國去年亦投奔北韓，原因是作為脫南者的後代，在國內飽受歧視，生活困難。

的而且確，今次被殺的南韓官員，身份地位難以跟崔德新等人相提並論，政治宣傳價值不高，但北韓過去的做法，也只是將脫南者遣返。今次採取「格殺勿論」的粗暴手法，固然是因為兩韓關係正處於「冰河期」，但據說也是出於防疫需要。平壤當局宣稱該國仍然「零感染」，以當地公共衞生資源之匱乏，惟有對邊境嚴防死守，堵截任何可能的輸入個案，在接壤中國的邊境地區，北韓邊防軍據報接獲上級指令，開槍射殺任何靠近邊境的人士，該南韓官員選擇在此時此刻出走，顯然挑錯時機。