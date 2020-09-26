功夫茶：公僕作反一而再　發誓咪當食生菜

世風日下，人心不古，以前啲人做嘢講忠心講義氣，兄弟只憑一句話就可以兩肋插刀，上刀山落油鑊。食君之祿，擔君之憂，君要臣死，臣不得不死，大家有沒有聽過？今時今日講忠義，呢支歌仔好耐冇人唱喇，一把傳忠劍，都唔知傳畀邊個，傳着畀個衰神就大件事喇！

行衰運嘅特區去年開始就真係大大件事了，前所未有嘅黑暴潮反政府到依家都未平息，最慘逆賊遍布社會各階層，校園有黃師，官府都有無間道喎，由去年六月到今年二月，被捕接受警方調查或起訴的公務員有四十三人，呢條數仲未計今年多個非法集會，尤其是七月一日據講有幾十個公僕被捕，隨時總共拉咗過百人，涉及十幾個部門，包括紀律部隊人員。

一名消防員涉嫌去年十一月喺旺角攜有汽油彈及鐵筆等用具，被控襲警、管有攻擊性武器及參與非法集結等罪名。上月中警方拉咗一個派駐警總嘅政府資訊科技總監辦公室職員，懷疑佢過去一年多次在網上討論區上載警方內部文件。之後入境處一名女文員亦涉嫌利用職務「起底」，本月初又係政府資訊科技總監辦公室，一名女職員涉嫌散播煽動訊息，唆使他人殺警及參與未經批准集結……要數，數到聽朝都數唔完。

睇見咁多官場反骨仔，功夫茶不禁問忠義何價，今夕是誰家天下？回歸廿三年，但人心未回歸，冰封三尺，非一日之寒，政府後知後覺，任由籠裏雞作反，通番賣國，幾乎將香港管治權拱手送畀外部勢力。依家搞到亂過亂世佳人，等到《港區國安法》出埋爐，第六條明文規定要求公務員需要簽署及宣誓效忠特區，政府先話下月公布安排新入職嘅公務員做宣誓喎，大哥，中秋都嚟緊，使唔使等到明年新年團拜先至齊齊發誓啊？

根本公務員擁護《基本法》、效忠香港特區係《基本法》九十九條要求，亦係公務員守則嘅操守要求，唔使等國安法，就可以執行家規，革扯呢啲叛徒，可惜政府紀律不嚴，疏於管理，畀自己人玩死。最好笑，有啲公務員團體，竟然話擔心宣誓安排嘅影響。行得正企得正，唔行差踏錯，又有乜嘢好擔心呢？

功夫茶同廣大市民就真係擔心政府呢次會唔會又係雷聲大雨點小，公務員發誓當食生菜，繼續陽奉陰違，食碗面反碗底？政府如果真係想撥亂反正，唔好再婆婆媽媽，不但要切實及嚴格執行宣誓，仲要推展至全體公務員，不分新舊，愈老資格係咪更加應該以身作則先？一視同仁，做二五仔一定唔可以有好下場！