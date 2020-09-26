產評：積金差劣欠靈活　老無所依失預算

被強制「積穀」，卻無助「防饑」，正是香港打工仔的悲歌寫照！全球新冠肺炎確診數字未見放緩，加上中美之爭加劇地緣政治風險，皆嚴重拖垮全球經濟及金融市場，連帶打工仔的強積金回報亦受拖累，惟眼見血汗錢被迫暴露於金融市場的極端風險，卻缺乏調配投資的靈活度。只怕窮一生死供爛供，到最終退休時，生活卻得不到基本保障，這是何其淒涼！

數據顯示，九月份香港打工仔的強積金平均回報又「見紅」。十一月美國總統大選，當前中美矛盾趨白熱化，南海局勢日趨緊張，近月全球金、股、匯、債市波幅明顯擴大，相信末季投資市場動盪會加劇，強積金投資回報實難寄厚望。

觀乎各類強積金表現，今年首三季僅以中國及大中華股票基金表現較為見得人。這與中國經濟疫後復甦較快，且利率及匯率環境相對穩定有關。但是，假若末季歐、美經濟復甦落空，中國在外部需求轉弱下，經濟亦不無挑戰。明年全球展望悲觀，企業資本預算更為保守，將對景氣造成惡性循環。打工仔飯碗不保，退休保障又失預算，真的欲哭無淚！

事實上，區內亦不乏國家設有強制退休供款制度，但就較具靈活性，例如設有退休應急用途，亦可選擇利用供款作自置居所。反觀香港的強積金，過去一直被指回報差、管理費高，亦無權調配資金至其他投資用途，如用作置業首期。強積金每月供款全投入金融市場，但在全球無限量寬和超低息環境下，資產泡沫持續惡化，金融市場風險走向極端。即使平日不炒股，都可能因強積金投資而「躺着也中槍」，身家唔見一大截！

更令人擔心的是，如今不少上市企業私有化退市，取而代之的，是大量高風險和超高估值的新興企業。經營歷史短、企業管治參差，股票基金投資風險之大不難想像。但若投資者只求安全泊在債市基金，負利率大趨勢下亦難有好日子過。若強積金組合以現金存款為主，那何不讓打工仔自行做定期存款，又或靈活調配，如用作供樓首期？這總好過被迫每月向基金管理公司奉獻各項使費，老來落得無瓦遮頭吧？

港府推出強積金制度，將養老這個社會包袱交給港人，讓大多數不懂投資的打工仔自負盈虧。可是制度嚴重缺乏靈活度，投資年期長，最終亦非如年金般每月「出糧」。若不幸遇上經濟大蕭條，打工仔的血汗錢恐亦難保。全民退休缺乏保障，全拜這個無能政府所賜！