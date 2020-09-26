正論：空有國法軟無力　難怪黑暴死不僵

禁而不止，則刑罰侮。《港區國安法》刊憲生效至今近三個月，最少有廿多人涉及相關罪名被捕，但遭起訴僅有一人，而且還未正式審訊，遑論判刑。警方日前拘捕一對母子涉無牌管有槍械及彈藥等，昨日該名男子疑違國安法下煽動及教唆分裂國家罪再被捕。問題是，國安法既已生效，為何無視國法大搞港獨的人依然前赴後繼？為何藏有大殺傷力武器密謀暴亂再起的案件依然層出不窮？國安法由尚方寶劍淪為生銹菜刀，暴徒驚都未驚過，孰令致之？

警方國安處高級警司李桂華透露，前日凌晨重案組根據情報，突擊搜查粉嶺華明路一屋苑單位，檢獲多款武器，包括一支手槍型胡椒彈球槍等。警方其後拘捕單位內一名男學生及其母親，同涉「無牌管有槍械及彈藥」、「未經許可輸入戰略物品」、「藏有攻擊性武器」。調查又發現被捕人在社交平台放售相關武器，揚言以有關武器對付警員，並透過社交平台發放大量宣揚獨立及散播仇恨資訊，名稱多以香港獨立、抗共及勇武為題，涉違反國安法。另外，案中還檢獲避彈衣，警方恐有人已管有槍彈，正全力追查買家身份。

與此同時，民陣再次以「五大訴求」、為中槍暴徒「報仇」及釋放「十二人蛇」等藉口發動十•一大遊行，企圖重現去年聲勢，儘管警方昨日發出反對通知書，但全世界都知，通知書早就淪為一紙空文，警方反不反對暴徒都會照樣出動。從是次破獲的「軍火庫」觀之，黑暴就像百足之蟲死而不僵，不將香港攪得周天寒徹不罷休，甚至暴力程度不斷升級，非要搞出大規模死傷不可。屆時一旦警方或平民出現傷亡，都必然激起更大怒火，暴亂必然更難收拾，別說危如累卵的經濟勢將徹底攬炒，反覆不定的疫情更必如幾何級擴散，香港不死也難。

黑暴亡港之心不死，他們以為實現所謂攬炒、弄至玉石俱焚便能達到政治目的，背後固然出於暴徒的幼稚無知，容易受人操控，但深層原因，難道不是國安法震懾力不足、執法放軟手腳、司法刻意放生惹的禍嗎？港區國安法清楚列明針對四項行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及勾結外國或境外勢力危害國家安全，僅以今次案件而論，散播港獨言論固然觸犯國安法，但管有及出售大殺傷力武器，目的即使不是顛覆國家政權，最低限度也涉恐怖活動，何況有關武器從外國入口，隨時涉及勾結境外勢力，警方為何仍以一般罪名拘捕？而且，所謂散播港獨言論涉觸犯國安法也是選擇性執法而已，過去多次暴亂和集會，叫囂「光時」口號的大有人在，何曾見到警方嚴格執法？

更不必說，早被內地列為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英，上月涉違反國安法被捕後一直獲准保釋，每天大搖大擺口出狂言，不是唱衰香港「失去靈魂」，就是批評國安法「令全城噤聲」，繼續和外部勢力一唱一和抹黑中港。要是國安法真的能夠打大老虎，真的能夠殺一儆百，真的令全城噤聲，如此大漢奸早就把牢底坐穿，怎能到處招搖大放厥詞？

最不堪的是，黎智英涉及的刑恐案獲放生後，律政司拖足十四日才提出上訴；而壹傳媒股價異動逾月，十多人涉嫌造市遭警方拘捕，偏偏不見證監會有所行動，有人有保護傘和免死金牌彰彰明甚。國安法形同虛設，大小漢奸以至街頭嘍囉皆不放在眼內，正是當局有法不依、恐洋懼外、庇奸護惡的必然結果。「反中亂港走得甩，愛國愛港就死得」，黑暴禁而不止，年輕人有樣學樣，豈是無因！

紀綱一廢，何事不生。港區國安法生效後，人們一度以為中央終於挺直腰桿，敢於向外部勢力說不，敢於痛打漢奸走狗，沒想到結果還是雷聲大雨點小，有姿勢無實際。事實證明，香港不是缺乏法律，而是缺乏真正的法治，缺乏敢於撥亂反正的執政者。看港府廢官大言炎炎香港沒有「三權分立」而是「三權分工」，自欺欺人，可憐可笑。別說事實是「三權扯皮，聽令外力」，「司法獨大，反對派獨惡」更是香港獨有的風景線。司法獨大不用多說，「警察拉人、司法放人」的事例不勝枚舉，昨日才有一名被控管有攻擊性武器的女文員脫罪；單是政務司司長張建宗昨日出席立法會遭反對派包圍交代十二人蛇案，竟一度嚇得龜縮在休息室內，足證廢官在政客面前猶如老鼠見貓一般，誰怕誰還用問嗎？

老虎不發惡會被當成病貓，尚方寶劍不用也會被當成廢鐵。當局繼續將港區國安法當成擺設，國法必會失去威嚴和效力，國家安全必會淪為空談。尤其今日的國際形勢波譎雲詭，群狼環伺，香港作為反華勢力橋頭堡，中央再不揮劍斬妖，儆惡懲奸，全面管治權可以休矣！