前文述及如果美國與台灣建交，北京應該反制，本文試進一步作沙盤推算。

台灣若被海空封鎖，可沒糧食短缺問題，但工農產品均不完全自給，金融反應也會強烈，整個經濟會陷入崩潰危機，單只能源，便不能維持多久。政治危機帶來經濟危機，反過來促成政治危機的惡化。民進黨的「台獨」和「去中國化」政治便成為眾矢之的，難免爆發巨大的反對示威與暴動，受訓自美國的民進黨高層想必慌忙逃返美國，留下的政府岌岌可危。

台灣不會對中國大陸封鎖進行軍事突圍，因為會掀起武力攻台，台灣軍方不會愚蠢至為民進黨政府陪葬。即使個別突圍，大陸的軍力足以將之殲滅。若美軍出兵，一是大陸封鎖必出奇兵，在美軍警覺之前已在台灣各港口布陣，以軍艦為主，漁船為輔；美軍硬闖，便以漁船圍阻。若美艦不顧傷害漁民，便成為外交大事，北京必從外交痛擊之。同時，若傷亡過重，美艦不止步，北京可以導彈炸其護衞艦，炸傷但不炸沉，以眼還眼，不能讓一九九九年美國炸中國駐南斯拉夫使館的屈辱重演。炸其護衞艦的作用是表示北京有能力和政治意志在國門懲治來犯者，其背後便是全國進入緊急動員，應付萬一美國不顧一切開戰。

以美國在東亞的實力，不會敢於一戰，北京還有核震懾的力量。美軍救不了，日本等只是叫囂，聯合國安理會也不易責難，北京便可安心由此開始處理台灣內部的問題。一是大陸呼籲與台灣社會談判，民進黨政府不取消與美國建交，便被排除在談判之外。

二是台灣內部群眾示威要把民進黨政府轟下台，倣效美國慣用的顏色革命。

三是呼籲前總統出來組織社會各界，重選政府，也開展與北京的談判。台灣內部反應良好的話，大陸可以放人道物資入台；反應惡劣的話，戰機與無人機便飛越台灣主要城市，震懾「台獨」勢力。

四是北京展示在「一國」之下可各作表述的溫和態度，不一定行「一國兩制」，但可以由台灣社會代表與北京討論台灣自治的政治形式和不能逾越的政治底線（例如與美國建交、去中國化的政策等）。兩岸代表可循不同渠道，平等地商討台灣政制與兩岸關係。借城下之盟來清洗「台獨」，建立兩岸和好合作，互重互助的發展，把台海危機轉變為中華民族團結合作但仍可各自決定發展道路的機會。

國際政治從來都是以力服人，王道是以力服人，但不行欺霸，尊重多元發展的優越和民主自由的實質（不是形式）價值。