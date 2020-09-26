終審法院首席法官馬道立日前發表十四頁聲明，聲稱「司法機構及其職能絕對不應該被政治化」，否則會「危害香港的法治」。香港大學法律學院公法講座教授陳文敏則表示，「胡亂從政治角度批評法官個人，或以政治取向批評判決，只會損害司法制度」。

大律師公會主席戴啟思為馬道立「解畫」，聲稱馬官的聲明是「回應過往數周對司法機構前所未見的攻擊」。他指出，過往大律師公會、律師會均發表過聲明回應，但攻擊未停。他同時表示，既然現在馬官已發表聲明，希望事件就此完結。

某些香港司法中人的自高自大、權力傲慢再次顯現，倒打一耙的本領確乎了得。他們以為香港司法首腦人物一發聲，其「終審」權威可以令事件就此完結。馬道立口口聲聲說「司法機構及其職能絕對不應該被政治化」，然其真相是，香港某些司法中人把自己的政治立場、思想、意識形態和價值觀帶進了審案和判案中，使香港的司法工作充滿政治色彩、政治偏差，形成對某類人、某類案件的保護傘效能，損害了法律的公平、公正和法治。

可見，正是他們把香港司法弄成了政治工具，所謂「政治化」是出自於司法內部的「整蠱做怪」、政治腐蝕，絕非是來自外因的「被政治化」。對此，馬道立等人應該捫心自問，認真反思，怎能把自製的髒水潑向社會、潑向他人？其實，馬道立這種「被政治化」的論調，正是用來掩飾有人在政治立場、意識形態、價值觀方面和香港反中亂港勢力同氣相求，提供保護傘。

與此同時，他們又以所謂「司法獨立」、「不受任何影響審案判案」自我保護——老子即法，社會人士提出質疑和批評就是「偏頗」，就是「違反基本原則」，就會「損害了公眾的司法信心」，就是對司法機構「系統性攻擊」……這個時候，律政司司長鄭若驊又跑出來「護法」，聲稱以免司法機關「因要自辯而捲入政治辯論」云云。看來，「獨立王國」何其堅固，頭上長角、身上長刺。司法改革極有必要，不改不行也。