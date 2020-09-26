針對近期社會各界對司法亂象的批評，終審法院首席法官馬道立發表洋洋灑灑的十四頁聲明，當中充滿怨懟之氣。其實有因必有果，各界的批評並非無的放矢，也不是想影響司法運作，而是希望糾正司法亂象，維護司法公義，法官大人大可不必勞氣。馬道立聲稱法院及法官可以被批評，但強調批評必須有理可據，這顯然無法釋除公眾疑慮，反而令人更加糊塗，何謂有理可據？法庭量刑準則混亂，導致部分裁決偏頗，到底能不能批評？

沒錯，司法機構及其職能不應該被政治化，這種說法人人認同，可惜事情恰恰相反。這些年司法系統愈來愈政治化，而造成這種現象的正是部分司法界人士。他們稱讚參與打砸燒搶的暴徒「品格高尚」、「富有理想」、「優秀細路」，這不是政治化又是甚麼？他們本身將政治帶上法庭，甚至憑政治立場判案，然後反過來批評各界將司法政治化，這不是本末倒置又是甚麼？

最令人莫名其妙的是，司法機構一直抗拒設立量刑委員會，卻無法給出合理解釋。英國早在上世紀八十年代就開始檢討量刑制度，先成立量刑指南委員會，後設立量刑委員會。香港司法制度正是源自英國，連假髮也跟到十足，唯獨這方面拒絕跟隨，當中到底有何蹊蹺，實在耐人尋味。

時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。任何事情都必須與時俱進，司法也不例外。律政司司長鄭若驊曾經承認，「任何人都會犯錯，法官也不例外」。既然如此，為何不設立機制防範法官犯錯？近年許多裁決引起極大爭議，以致被質疑「警察拉人、法庭放人」，嚴重影響司法聲譽，律政司到底有沒有採取補救措施？理論上，律政司有權就判刑上訴，實際上，真正上訴的個案寥寥可數，絕大部分引起爭議的案件都是不了了之。防人之口，甚於防川，司法當局要消除外界的批評聲音，首先必須自我改革。