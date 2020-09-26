作為一個香港人，愈來愈多生活中的疑問，今天隨便抽問一個香港人，無論藍黃，如果有所謂「五大訴求」，其中一項便是「幾時可以旅行」。單看香港現況便是遙遙無期，但一江之隔，澳門因疫情大致上平息，已重啟個人遊，這對於香港是有極大的鞭策作用。這個信號代表本港是時候向各地的旅客招手，特別是一向成為旅遊、酒店及零售業主要收入來源的內地客。

要達到確診數字連續廿多日清零的標準，可能等到明年初都未必可以成功，可是市面的情況愁雲慘霧，秋風肅殺，若果再沒有及時雨，各行各業相信都會枯乾而死。抗疫一分不能鬆懈，但亦要同時計劃振興經濟，按部就班，幾個主題公園以及昂坪360纜車都已經或者即將重開，各個景點及行業都紛紛推出自救措施，昂坪360便與運動品牌合作搞活動。大家有沒有留意，政府基本上沒有甚麼幫忙，可說是束手無策，任由各界自生自滅，唯獨海洋公園得天獨厚，獲得五十四億元撥款吊命，而這個卻是無底深潭，應該幫的沒去幫，不應該幫的卻走去用公帑接濟，無能政府章法大亂。

講多無謂，行動最實際，現在最緊要的就是和內地商量如何重開關口，當然，為了抗疫安全性，要求旅客有一定的健康證明也是必須，而現在檢疫大家都已駕輕就熟，數小時便有檢測結果，執行不大困難。其實第三波疫情主要是輸入個案，對於外國來客把關必須審慎。英國疫情反彈好一段日子，專家早提醒港府要盡量調整入境措施，但政府好整以暇，果然最近便有英國輸入個案，港官才如夢初醒，把英國列為高風險地區，歐洲多國特別是法國、西班牙也是同病相憐，亦須收緊入境措施，一失足成千古恨，明知來者不善，切勿大開中門，恨錯難返。分清楚客從何處來，才是真正負責任的待客之道。