香港特區政府在處理新冠肺炎疫情問題上，看來至今仍然是茫無頭緒，不曉得如何才能夠有效控制疫情，令香港恢復生機，令經濟活動鬆綁。

飲食及娛樂業界呼籲政府放寬禁聚令，開放食肆顧客人數限制；在疫情未能有效控制前放寬，雖然表面上令餐飲和娛樂業恢復運作，解決有關行業的失業和倒閉問題，但若疫症蔓延，必然發展至不可收拾，令香港成為疫埠，又要重新封城，再推禁聚令，結果只是把困境延長。最徹底辦法是倣效內地般控制疫情，先實行一段時間全面封城，並且要進行全民檢測，把受感染者徹底隔離，雷厲風行，確認全港零感染後，才能按外地的疫情等級開放口岸，恢復與外地交往。然而，特區政府既無此準備，也沒有魄力，反對派力量亦可能乘機搞事，看來機會不大。

香港並非能自給自足的經濟體系，要經濟恢復運作，推出粵港澳三通健康碼是必行的第一步，令大灣區的人員和商業交流暢通無阻，才能令經濟再度活躍。問題是，粵澳兩地已成功把疫症清零，香港卻沒有疫症清零目標，也未見有確實措施朝這個方向發展，確診數目時有起落，粵澳兩地哪有信心與香港全面開放通關？在新冠疫情初起時，香港有一班仇中醫護不惜以集體罷工為手段，威脅特區政府全面封閉與內地交往的關口，認為疫症都是從內地傳來；現在是人家看見香港這邊未能清零，拒絕健康碼互通。

看香港特區政府在處理與其他國家地區互通上也是拖泥帶水，初時說要全面管制各口岸進出，但執行上漏洞處處，對過境海員和機組人員網開一面，後來才了解他們是主要感染來源。入境旅客的檢疫措施不足，未有嚴格鎖定高風險地區，單單要求家居或入住酒店檢疫，卻欠缺監管，出現走失或感染擴散現象。現今一半以上的外來感染都是來自印度、巴基斯坦和菲律賓，便可見一斑。如果一早叫停菲律賓外傭來港，外地來港人士一律強制性入住指定的檢疫中心隔離十四天，相信可以避免大部分第三波感染。

歐洲現正面臨新一波疫情，特區政府宣布把英國列為高風險地區，卻拖拖拉拉，等足一周後，下周四才生效，這完全是重蹈第二波疫情的覆轍，當時英國已經風聲鶴唳，留學生紛紛逃離，機票價格炒成天文數字，香港和內地乘客全副武裝包裹成太空人裝束上機飛回來，香港卻為英國回港人士設寬限期，任由那些回港學生到處播毒，令感染擴散，才釀成第二波疫情。怎麼今次依然要慢三拍，不立即把英國和西歐一些國家列為高風險地區，特別加強檢疫和隔離要求？