南韓一名漁政官出海執勤時跳海投奔北韓，遭朝方軍人射殺並燒屍，事件震驚中外，北韓領袖金正恩昨日正式向南韓致歉，並否認燒屍。所謂不近情者多藏奸，大概連金正恩自己也難以置信，怎麼可能有南韓人向北韓投誠，因此二話不說殺了再算；反觀南韓總統文在寅至今仍支支吾吾，國民遭射殺也不敢反擊，兩者個性強弱對比鮮明。

到底這名南韓公務員因何投奔北韓至今仍是謎，惟今次事件不期然令人想起上世紀八十年代一連串台灣軍官、機師變節投共事件。據悉那時候由台灣飛往大陸投誠起碼有五宗，最知名可算是一九八六年的「中華航空334號班機」事件，以及一九八九年「中校林賢順叛逃」事件。前者主角乃中華航空機師王錫爵，他聲稱過於思念在四川的父母，但礙於戒嚴時期兩岸敵對互不往還，惟有鋌而走險，將其駕駛的一班原由新加坡樟宜機場經曼谷廊曼機場、香港啟德機場至台灣中正國際機場的貨運航班，劫持往廣州白雲機場降落。

至於中校林賢順叛逃事件則更轟動，皆因他是台灣叛逃空軍駕駛員中軍階最高者，也是最後一位叛逃大陸的中華民國空軍軍官。他自台東志航基地駕駛空軍F-5E戰機叛逃至大陸，因燃料不足在廣東省豐順縣墜機獲救。上述二人皆獲中共禮遇，加官晉爵，成為大陸向台灣統戰的宣傳人辦。林賢順後來更加入解放軍，官拜空軍大校參謀長助理，惟台方則揭發他因為欠下巨債，跟妻子不睦，走投無路才投奔大陸。

歷史總是驚人相似。看到南韓公務員投誠北韓，說起當年如煙往事，不知該名漁政官是否也有類似隱情？是過於思念親人，還是已無路可走？可惜的是，今日的結果與當年大不同，台灣人投共有好下場，南韓人投共卻死無全屍。至於兩岸關係表面上雖比當年開放得多，實際上在台獨的陰霾下更加倒退，寧不唏噓乎！