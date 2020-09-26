台灣的國防部宣稱，中國大陸戰機在七天內，六次進入台方的防空識別區，自一九九六年以來，海峽兩岸情勢，從未有如今天般緊張。北京對寶島步步進逼，打的是甚麼算盤，是求戰抑或求和，目的一定要先弄清。

如果是求戰，大陸方面大可不必作武力威嚇，逕直進兵就是了。台灣的前總統馬英九說過，一旦解放軍犯台，首戰即是終戰，寶島沒有反擊的能力。要是美軍介入，結果可能也是一樣，台灣陸委會前主委蘇起披露，美國軍事研究機構對中美大戰作過兵棋推演，推演十八次，次次都是由解放軍勝出，因此估計美軍沒膽子介入台海衝突。

既是如此，北京如果下定決心要收復台灣，就最宜兵貴神速，攻其不備。如今多番軍事進逼，反而使台軍有更充足準備，待真正用兵時，便得付出更高代價，實在划不來。

假如北京無意收復台灣，頻頻軍事演習只是為了打擊台獨勢力，則此舉恐是徒勞。世界的氣運與人心從來變動不居，人們有時怯於威權，有時則喜歡反抗威權，如今卻是個愛「打大佬」的年頭，民眾普遍不懼脅迫，寧可「攬炒」。試看去年的反修例風波，北京曾動用大量武警在深圳河彼岸演練，揚言可以在十分鐘內過境馳援香港。但是演習過後，反對派一樣不知畏懼，後來反將行動升級，到十一月，黑暴更上演了佔領中文大學和理工大學兩齣鬧劇。

同樣道理，目前台灣的民情也不會因解放軍壓境而怯懼，民進黨的支持度仍然高企。大陸軍隊耀兵台海卻不真正動武，這反倒給予美國藉口，一方面可加大力度軍售台灣，一方面又讓美國國防部藉機大增軍事預算，跟北京抗衡。然則，待他朝機緣成熟，大陸真要解放台灣，豈不是徒然增加了進軍的難度？