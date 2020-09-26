勒緊肚皮辭舊歲，看來已無可避免。整個世界面臨百年經濟大變局，歐洲疫情惡劣，英、德、法等多國面對疫情大幅反彈，被迫重新收緊限制措施，西班牙首都馬德里及鄰近城鎮再度封城，可見疫情反覆未見盡頭，而新冠肺炎疫苗雖有多種進入第三階段臨床試驗，但恐怕要到明年三、四月才可大規模接種。換言之，經濟要真正復甦，仍然是遙不可及。

面對咁嘅時勢，實施近十年嘅法定最低工資，明年或迎來首次凍薪。香港喺黑暴和疫情夾擊下，營商環境不理想，打工仔面對百業蕭條，想頂硬上都冇嘢畀你頂，冇被裁員嘅唔少都要放無薪假，收入減少，只能節衣縮食，可以話老闆、打工仔各有各嘅難處。政府保就業計劃十一月閂埋水喉，肯定大把商舖企業要執笠！

呢個時候，勞資雙方談最低工資，梗係難有共識喇！勞方委員指疫情下基層打工仔面對凍薪、減薪甚至放無薪假，希望最低工資加幅至少追回通脹，時薪應由現時三十七元五角增至四十元；資方委員就指營商環境轉差，建議維持現水平。勞資雙方各有觀點與角度，喺咁嘅形勢下傾，根本就係雞同鴨講，邊度傾得埋吖！不過，政府保就業大細超倒積下唔少怨憤，好似勞方有婦女代表指出，公營機構外判工同私人市場，仲有好多人工貼住最低工資，最多高一、兩毫子，唔夠一蚊，好似公立醫院清潔工，疫情下工作量增加，都唔見有人工加；政府保商家保就業貼凸晒，僱主拎晒津貼但人工就冇加。其實最低工資兩年先檢討一次已經滯後於通脹，政府仲要保商家而刻薄工人，做得太過分！從大勢上看，政府慣咗嫌貧愛富，最低工資明年凍薪似成定局，領取最低時薪嘅低層僱員，意味最快三年後才有望調整薪酬。

物價年年升，凍薪變相減薪，老朽建議煞停「明日大嶼」，年尾再開倉紓困，咁就可以略紓民怨！