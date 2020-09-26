逃亡台灣曾是香港黑暴青年的優先選擇，但如今不少人都後悔了，有人打算二次出逃，離台灣到美國或其他西方國家去。台灣為何從烏托邦變成離棄之城？「手足圈」不時有台灣傳來的消息，從中也可看到港青的天真、幼稚。簡單說，在台港青面對的最大問題便是高不成、低不就，謀生不易，一是因為個人能力與接受程度；二是因為台灣的勞動法規；三是他們至今身份未定，根本沒可能找到好工。

先談台灣對境外人士就業的規定，根據勞動部規定，「外國人」只能受聘從事專門性及技術性工作，每月平均薪資不得低於新台幣四萬七千九百多元，折合港幣不過一萬二千元。或者，「外國人」也能任職當地難以招聘人手的工作，例如安老院職員或屠房等厭惡性工作。為何香港人會被當地當成「外國人」？因為台灣把沒有當地戶籍、持境外護照或身份證明找工作的人，在勞動相關法例上視為「外國人」，中國大陸、港澳人士均被納入這個範圍。另一個原因是台灣經濟差，當地大學生就業本就艱難，人力市場低薪化趨勢持續超過十年，蔡英文政府為了保障本地人優先就業，直接把勞動法當成本地飯碗保護機制，嚴防外來人口搶飯吃。

結果便是黑暴港青到處碰壁，以他們無技能、無經驗，連台灣職場及社會文化都不了解的背景，根本不可能找到好工作。於是有人打臨時工，靠香港家人補貼生活費，有人乾脆繼續讀書，大家期望台灣政府盡快發出居留證，但是等待極漫長，生活壓力逼人而來。

所以有人心冷了，對台灣的不滿直接捅到美國官員面前，還要求民主燈塔國提供協助，但是美國官員並沒有明確回覆。台灣民間則不滿意了，對港青的印象更差，有人直接拍掌想港青快走。可是，港青在生活成本低廉的台灣都捱不下去，到了競爭更激烈、生活成本更高的美國，又能捱下去嗎？