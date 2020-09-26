香港真是福無重至，禍不單行，新冠肺炎疫情未止，大鼠戊型肝炎疫情又爆發。可是政府官僚主義氾濫成災，漫不經心，縱容鼠患推高疫情，沒有採取緊急措施防微杜漸，止禍於未延。

大鼠戊肝是老鼠傳染給人類四大病禍之一，自一八年香港爆發全球首宗人類感染大鼠戊肝後，本港至今已出現十三宗。而踏入九月數字急升，共錄得三宗，可見情況嚴重。鼠患肆虐，八月以來揭發老鼠圍食街市待出售豬殼，多個政府部門建築物以及公共屋邨、老人院舍亦備受鼠患困擾，市民擔心老鼠播毒令香港淪為疫埠。

筆者曾擔任過五年市政局公眾衞生委員會副主席兼政府衞生委員會委員，直接參加過處理全港衞生政策和相關事件，難過地看到了兩個市政局被取消後二十年來，香港的防治蟲鼠衞生工作不斷倒退的事實和過程，可以證明市民的擔心絕對不是多餘的。

上個財政年度，特區政府動用了二億元公帑滅鼠，結果滅了四萬四千多隻，平均每滅一隻老鼠耗費公帑逾四千五百元，可是香港的老鼠卻愈滅愈多。政府又請專家使用滅鼠最先進大殺傷力武器——新式氣壓滅鼠器，結果連一條老鼠尾也拾不到，令人啼笑皆非！對如此的防治鼠患政績，筆者只能向食衞局和食環署贈四句話十六個字：「官僚主義，養鼠為患，蛇鼠一窩，老鼠天堂。」「蛇」是指不盡責、不負責，失職和卸責之意。

首先，「蛇」了議會監察的機制。取消市政局後，完全缺乏議會有效和及時地督促監察政府部門履職。立法會根本沒可能每季度在議程緊湊下縝密問責食衞局和食環署防治鼠患工作，諮詢性質的區議會無權無責，在政府官員眼中只是政治花瓶。在爆發衞生危機或醜聞下便做些行動應酬一下，打發一下，被議員臭罵一輪，便又好官我自為之。一如近期《東方日報》發揮第四權的監察作用，踢爆老鼠圍食豬殼醜聞，食環署做一輪街市清潔大行動，裝模作樣檢控了十宗個案，便鳴金收兵走過場了。這豈不是港版「蛇鼠一窩」、和平共處、各取所需、各得其所？

其次，「蛇」了分工分家、部門分割、各自為政、互相推諉，讓鼠輩們可以互通款曲、橫行無忌、無界遷徙。一如筆者多次口誅筆伐政府沒有全盤安裝防鼠細孔渠閘計劃和解決生豬肉殼交貨真空期的防鼠方案，令香港成為老鼠的自由世界。迄今特區政府仍然是裝聾扮啞，對此完全沒有交代改善的時間表和路線圖。

再者，「蛇」了責任外判和知識經驗斷層，幫鼠輩剷除了滅鼠好獵手。自政府殺了兩個市政局後，政府部門便對過去長期聘用制度下對防鼠滅鼠有經驗的技工大開殺戒，一個不留，全部用價低者得的外判工、合約工、臨時工代替。這項顛覆性制度的結果，是肥了外判老闆，打爛了技工飯碗，全面清除了老鼠的對頭人。

最後，「蛇」了衞生教育的宣傳和持續推廣責任，令公眾防鼠滅鼠的衞生常識和自覺性每況愈下。今天市民仍難忘當年兩個市政局的衞生教育工作由小做起、由校做起的有效功績。