世界視線：大企業狀告華府　打貿戰自傷己身

繼世貿裁定，美國政府對二千億美元的中國貨加徵關稅，違反該組織規定後，超過三千五百家美國企業，過去兩周先後入稟控告美國政府對中國產品加徵關稅，指控對象包括美國貿易代表萊蒂澤以及美國海關及邊境保衞局。

據報道，這三千五百家美國企業，涉及多個業務範圍，包括電動車生產商特斯拉（Tesla）、福特汽車、零售商Target、連鎖藥局Walgreens以及家居裝修用品零售商家得寶（Home Depot）等。有公司在入稟狀中指摘華府，不能以中國不公平知識產權政策及行徑以外的其他原因，擴大對中國的關稅。

在一眾針對華府的訴訟中，特斯拉不僅起帶頭作用，更是特朗普政府揮動關稅武器打擊中國，結果自損己身的典型例子。該公司早前在紐約的國際貿易法庭對華府提出訴訟，不僅要求法院判決相關關稅違法，同時還要求美國政府連本帶利賠償損失。

按照特斯拉的說法，當局在作出關稅決定時，沒有給予企業對清單作出評價的機會，說穿了，就是特氏為打擊中國，撈取政治利益，卻要企業犧牲利潤，為此埋單。特斯拉去年曾就Model 3型號電動車的電腦和屏幕配件，向華府提出豁免關稅申請，結果遭到拒絕。考慮到相關配件難以找到其他製造商，華府的關稅等於直接削弱特斯拉產品的競爭力。

除了特斯拉，通用汽車也陷入類似困境。該公司早在前年便向商務部反映，針對中國製造汽車零部件的關稅，將推高整體成本，令該公司難以跟外國同行競爭，同時還可能遭到外國政府報復。

數字最能說明問題，美國今年首季GDP萎縮近百分之五，第二季更大幅衰退近三成三，反觀中國同期則分別為負百分之六點八和正百分之三點二，成疫下首輪進入經濟復甦周期的國家。特氏向中國展開關稅戰，一方面展示對中國強硬的姿態，增加政治資本，另一方面迫使美國企業在供應鏈上減少對中國依賴，並將更多工序遷回美國本土，事實證明這個如意算盤根本無法打響。