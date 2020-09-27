正論：青年有夢無出路　失業臨頭萬念灰

毛澤東對學生說過：「世界是你們的，也是我們的，但是歸根結柢是你們的。」沒錯，世界理應屬於年輕人，他們朝氣勃勃，懷抱夢想，是社會進步的動力。很可惜，香港遭受暴疫夾擊，經濟低迷，年輕人有夢無路，紛紛淪為失業大軍；更不堪的是，港府沒有一個領袖能夠激勵人心，反而放任反中亂港黑手蠱惑青年，特區飽歷暴劫，終於變成一片頹垣敗瓦。

港府最新公布的失業率維持在百分之六點一，廢官隨即沾沾自喜，認為是保就業計劃發揮作用。然而別說這個數字仍是十多年來的高位，單以青年失業情況而論，簡直空前慘烈。統計處數字顯示，全港失業人數為廿四萬八千多人，二十至二十四歲失業人數佔四萬零三百人，較去年同期激增七成，失業率高達百分之十八點五，令人咋舌；廿五至廿九歲的失業人數亦不遑多讓，達三萬三千多人，比去年暴增九成六，失業率為百分之七點八，同樣令人側目。

兩個年齡組別勞動人口共有六十四萬多人，失業佔了七萬多人，在疫情持續而黑暴又起的背景下，幾可肯定未來失業人數有增無減。雪上加霜的是，持大學學歷者為失業重災區，教資會公布一八至一九年度的大學畢業生失業率達百分之二點八，創十年新高；今年首八個月專門聘請八間大學學生的兼職及全職空缺按年大跌四成二，僧多粥少下，畢業即失業絕非虛言。有大學生寄出數十封求職信，卻連一個工作機會也沒有，就業環境之差，毋庸贅言。

誠然，疫情肆虐，百業蕭條，不少公司都要裁員減薪，有的甚至倒閉，僱主根本無力大量聘請新人，這是時不我與的悲哀，但這是否年輕人就業難的唯一原因呢？經過去年黑暴一役，全世界都看見香港的大學生是如何「勇武」，整個特區淪為戰場，汽油彈橫飛，打砸燒不斷，多間大學更變成兵工廠和戰場。正常的僱主看在眼裏驚在心中，不敢對大學生招手絕對不足為奇。年輕人掛在口邊的「攬炒」一語成讖，結果連自己的前途也葬送，寧不悲乎！

攬炒求仁得仁，有人會覺得這是咎由自取，但想深一層，到底是誰將年輕人推上絕路？又是誰將他們當成炮灰？政府又為年輕人做過甚麼？年輕人滿腔熱血，衝動易怒，容易被別有用心的人利用，他們需要機會重回正軌，惟港府所謂兩年內開設三萬個臨時職位供年輕人求職，一直只聞樓梯響，完全沒有急民所急，甚至乎，外界要求設立失業援助金以解燃眉之急，廢官也是斷然拒絕。整個香港看不到出路，年輕人萬念俱灰，不將怨氣發洩在港府甚至中央身上才怪。

所謂治病必求於本，香港淪為悲情城市，說到底是幕後黑手利用年輕人充當政治棋子，但港府有依法懲處嗎？早被內地列為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英至今逍遙法外，旗下傳媒每天仍在妖言惑眾，大放厥詞，港府一味庇奸護惡，聽之任之，別說重振經濟難如登天，重建人心才是最遙遙無期。