神州觀察：該開槍時就開槍　以戰止戰除邊患

這是個弱肉強食的年代，你忍讓退縮，別人只會將你當成病貓，整天騎到頭上來撒野。中國政府長期奉行韜光養晦策略，一心埋頭發展經濟，政治外交能忍則忍，處處委屈求全，反予人更加軟弱可欺之感，以致雖成功躋身全球第二大經濟體，亦未贏得國際間更多尊重，乃至經常被人組團上門欺負。

譬如不首先使用核武器的承諾，中國政府一開始便迫不及待地廣而告之，生怕說遲了會得罪人，或是擔心被列為「邪惡國家」。問題是，其他核常國都無此承諾，尤其是中國所擁有的核彈數量尚不及美國、俄羅斯的零頭，又何必去充仁義大哥？而在美國政府看來，這種承諾根本不可信，只要中國國力愈來愈強大，美國對中國的猜忌必然愈來愈多，愈強調不首先用核，愈覺得你在吹牛，美國愈加先發制人 。

不光如此，一些內地輿論在非核武器範疇亦頻頻喊出「不開第一槍」，包括在中印邊境衝突及東海、南海等涉及國家主權爭端問題上，不無怯懦之感。日前終有內地官媒對這類犯傻行為「抽耳光」，指中國不能再自綑手腳，並質問花費巨資造槍造炮目的何在？試想別國軍機軍艦已經闖入自家領空領海，這時還在討論是否該開第一槍，是不是很搞笑？對方的入侵行為本身就是在向中國「開槍」，此時不還以顏色，更待何時？如此又談甚麽捍衞國家主權、核心利益？

這種情況不是沒有前車之鑑，就像官媒列舉的日軍侵華時期中國東北軍的表現，居然與侵略者坐而論道，堅持不開第一槍，以致眼看着國土淪喪，何其愚頑？如今的國家形勢亦很不樂觀，西南邊境的印軍一再越境挑釁，中方卻仍寄望於「和談」；東南沿海更是風高浪急，麻煩不止，美國的航母軍機不但天天來，還會組團而來，或煽動周邊國家一起攪局；釣魚島、台海問題、南海九段線爭議都可拿來折騰，台獨、港獨、疆獨、藏獨、蒙獨都是對付中國的利器，威脅迫在眉睫，搞不好就有分崩離析之危，光靠外交抗議或呼籲世界和平豈能解決問題？

國際形勢瞬息萬變，中國自然不能繼續死守教條，作繭自縛。縱有睦鄰友好政策，前提必須是對方也有友好誠意，否則便是一廂情願；想建立全球命運共同體，卻被視為全球威脅；早前更提出中美「夫妻論」，結果換來的卻是對方揮得更猛烈的軍事、經濟大棒，遭遇不堪回首。

世界靠拳頭話事，沒有實力的憤怒並無意義。群狼環伺、外侮虎視眈眈下，北京對外示好示弱皆非出路，保家衞國惟有靠強大的軍事武裝，以牙還牙，不僅要丟掉幻想繼續戰鬥，還需有敢開第一槍的決心和勇氣。