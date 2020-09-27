功夫茶：經濟不景乜都貴　車費減價最實際

滄海一聲笑，維港兩岸遙！本來因為填海關係，游水都過到去維多利亞港對面岸啦，但係香港有好多人就覺得香港島同九龍新界存在好遙遠距離，呢啲唔係扮文青懶文藝腔，而係基層肺腑之言，唔係個個係長者有兩蚊雞搭車㗎，好多都好耐冇過海，係唔敢過海，鬼咩，經濟不景，搵食艱難，車費咁貴，來回一轉三十幾蚊，買到個叉雞飯醫飽肚㗎！

最慘啲打工仔要跨區工作，就算車費幾貴都要硬食，如果新界大西北返港島例如中環，一個月千零二千蚊唔係講笑，大哥，寬頻無限上網都係百零蚊，細路仔學費都冇咁貴，一比之下就知幾乸脷，如果一家幾口都係返工，交通費加加埋埋三、四千，政府派錢都係幾年先至一次過一萬，一兩個月就冇晒啦，有鬼用咩！

幾百萬市民每日打工血汗錢進貢畀公共交通工具，怨聲載道。尤其是經常要搭港鐵，車費又貴，服務又愈來愈差，經常出現事故，一壞就幾個字時間，累到返工遲到。最谷氣係個「可加可減」機制，多年來被人發現到「只加不減」，大家有幾可見港鐵減價？

相信好多市民都唔明嗰個「可加可減」機制點運作，梗係，咁易明又點掠你水？新冠肺炎疫情打擊經濟，多項數據跌到插水，甚至出現負數，本來代入港鐵票價計算公式，明年或者有機會減價，但因為要追加今年加幅，可能會變成「加完再減」，就算減價，實際票價都比上一年高，咁即係數字遊戲，「點都係加」，公就我贏，字就你輸，死未？

今年七月起港鐵車費減兩成，為期六個月，大家咪以為有關方面咁好死，轉性益街坊，其實係政府承擔港鐵一半損失，羊毛出在羊身上，公帑咪又係納稅人嘅錢？而且只得六個月，明年咪又一樣要捱貴車費？唔通政府長期補貼？左手交右手，玩魔術咩，唔好當市民傻㗎。

大家都有眼睇，港鐵係全球最賺錢嘅地鐵營運商之一，既起鐵路又玩埋物業發展同管理，年年賺錢，年年加價，賺香港人嘅錢賺到咁盡，特區政府係港鐵大股東，一邊話共度時艱，一邊又掠水無間，係咪有人格分裂，定係呃呃氹氹香港人呢？

政府口口聲聲就話救市，又出錢打救海洋公園，各大景點話要吸本地客，推優惠套票日日玩，但搭車去景點唔使水腳咩？日日去啲交通費仲貴過張樂園套票，人哋出豉油，你出雞，梗係唔制啦。冇錢搭車，就邊度都唔使去。衣食住行樣樣貴，隨時又失業，仲點講消費玩樂，有錢都留番喺袋傍身。計功夫茶話齋，人窮最閉翳，畀唔起交通費，理得你乜嘢加減機制，總之減價最實際！