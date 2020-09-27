內地要備戰備荒，主因是美國的侵迫。香港為中國最重要的國際城市，定必被美國殃及。香港應否備戰呢？

打仗相信不會禍及香港。現在的戰爭以海空為主，內地強勢，美國不敢陸戰，且香港是無險可守。二次大戰時，日佔廣州便可乘勢南下，英國的聯軍是無力抗拒。理由是失去內地的屏障，香港是無險可守。但現時香港有內地強大的支援，美國怎敢陸戰，又怎可能佔廣州、深圳南下攻港呢？

香港不會有戰事，備戰便不是軍事的防備，而是其他。

首先是金融。美國攻華必同時發動金融攻擊與封鎖。香港經濟依賴國際金融，一受襲擊，既不能守，亦會對社會經濟政治產生連鎖作用，傷害極深。美國的金融襲擊依賴美元。防備之策，一是政府要保有強大美元儲備，但不能存於美國或美元資產，要另闢蹊徑來作儲備。例如與內地及外國建構美元外匯儲備的資金地。

二是要推動去美元化的金融發展，例如擴大人民幣的離岸金融，和發展非美元外匯，乃至數碼貨幣的金融中心，大力減少對美元的依賴，也減輕美國用美元攻擊的損失。且以多元化的金融產品和功能增強香港國際金融中心之優勢。

三是與內地及澳門緊密合作，在受襲時可即時調動三地資源互助。

香港現時的金融中心以股市為主，要防備攻擊，一是推動非美元的交易和結算；二是要以中資企業和非美國企業為主。二者都屬去美元化、去美國化的做法。

其次是經濟，香港要背靠內地，面向世界，特別非美國五眼聯盟的世界，也即是參與內地的內外大循環。但是，不可能像現時那樣過度依賴金融，內地旅客的消費，而是要再工業化，倣效新加坡、以色列和愛爾蘭的戰略。

因有內地依靠，香港要重新建構供應鏈、產業鏈。要把高附加值、科研人才密集但佔地少的工序留港。例如與深圳、廣州的半導體產業合作，在港培育半導體設計的人才集聚。又如在北斗衞星系統和網上安全、物聯網的應用建設生產科研基地。香港人才不足，可廣招回流的留美華人，以色列、俄羅斯、烏克蘭、愛爾蘭的人才。香港作為國際城市，對這些人才還有吸引力。

其次是社會，便是要社會穩定，保證政府有足夠的儲備應付日後美國攻擊產生的經濟與社會問題。住房安居是最重要措施，重點應是公屋，不是私樓。醫療社福措施要保弱勢，甚且要與珠三角合作，必要時轉移。當然還要嚴厲鎮壓政治活動。