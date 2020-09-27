反對派政客大鬧立法會財委會特別會議，更將政務司司長張建宗逼到休息室，導致第三輪防疫抗疫基金撥款申請未能通過，令人再次見識了甚麼叫無賴。本港經濟遭受新冠肺炎疫情重創，不少市民陷於水深火熱，各行各業都在期待立法會盡快通過撥款，以解燃眉之急，偏偏反對派政客不務正業，將財委會特別會議當成政治鬥獸場，一味糾纏於十二人蛇案，反而對撥款正事一點也不關心，其所作所為根本就是流氓，哪是甚麼議員。

國有國法，家有家規。十二名香港人蛇涉偷渡往台灣而在內地海域被截獲，理應根據內地法律處理，反對派有何權利要求放人？如果內地同樣要求港府移交部分疑犯，反對派又有何反應？更何況，這班人蛇均是有案在身而畏罪潛逃，有人涉炸彈案，有人涉無牌管有槍械彈藥，有人涉暴動罪，有人涉違反國安法，反對派政客將逃犯視為英雄，除了證明他們蛇鼠一窩，也證明他們眼中沒有法律。

明眼人都看得出，反對派政客喋喋不休要求內地放人，甚至不惜大鬧立法會，並不是真的想救人蛇，而是企圖渾水摸魚，簡而言之就是吃人血饅頭。他們愈是高調，內地愈不可能放人，反會更加從嚴處理。最愚昧的是那班人蛇家屬，被反對派擺上枱猶不自知，既開記者會，又到警察總部報案，豈止是適得其反，簡直是火上澆油。偷渡本不是甚麼大罪，但經反對派和人蛇家屬如此一鬧，內地不從嚴處理才怪。尤其是涉嫌違反國安法的逃犯，這次自投羅網，恐怕吃不了兜着走。

有人說得對，港府千萬不要再做「鵪鶉」，反對派政客經過一輪矯揉造作，最後都會延任。實際上，他們藉人蛇案上演連場鬧劇，無非為了博取支持者同情，以求延任，說穿了也就是捨不得一年四百多萬元的薪酬和津貼。既要做婊子，又要立貞節牌坊，政客們虛偽無恥，由此可見一斑。