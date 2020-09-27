香港的高官待遇是世界元首級，有些比美國總統特朗普還要高人工。即使是中層官員人工 ，也是現時一般私人機構不能負擔。以往在殖民地時代，這個鐵飯碗還未算十分吃香，因私人市場蓬勃，想發大財便要在外面搏殺，隨着香港經濟一落千丈，政府工愈來愈吃香，競爭非常激烈，幾千幾萬人爭幾十職位也不鮮見。

如果有機會能夠進入政府工作，應該感恩，但有些人可能無聊或者是工作太輕鬆，竟食碗面反碗底，走去街頭示威破壞幹盡種種非法行為，收政府的糧在對抗政府，這在古代是大逆不道，現代無論是基本法或《港區國安法》亦要求公務員效忠特區政府，這不單止是職責所在，亦是法律規定。

回歸這麼多年，香港管治一塌糊塗，除了高高在上的離地倒行逆施，下級的官僚亦要負很大責任，不時傳出貪污瀆職醜聞，有人鋃鐺入獄，成特區不可磨滅的瘡疤。

整個公務員團隊的體制改革，未必是最急切，反而是掌控思想及意識形態， 實在要好好做功課，在政府打工，要明白自己的崗位，不能越軌或誤入歧途，一部機器如果螺絲釘扭歪了，又如何運作呢？

只聞樓梯響的公僕宣誓安排，下月才正式公布，據指在社交平台網上討論區發表言論亦會被追究責任，有不少公務員團體表示憂心，根本就是多餘，如果自己沒有做，旁人不能誣衊你，大丈夫敢做敢當，不要以為躲在螢光屏後便能逃避一切責任。如對政府有甚麼不滿，大可以辭職，做人做鬼，都是自己選擇。沒有人勉強你留在政府，外面還有很多人爭着坐你的位置！

整頓公務員團隊是當前要務，綱紀要嚴明，愛國愛港是基本要求，尤其是香港內憂外患，草木皆兵，公務員不是應該為香港而戰嗎？難道學漢奸黎智英為美國而戰？