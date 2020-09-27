英國近半年以中國推出《港區國安法》為藉口，宣布明年一月起，放寬香港BNO護照持有人移民限制，准許持有人入境就學和居留一年，居留期間辦好手續可長居，五年後正式申請成公民，可享國民待遇。最近他們還更新港人BNO簽證及過渡性准許證（Leave Outside The Rules，LOTR），更新條款中提到申請者可攜同九七後出生子女，子女的配偶和未成年子女，明確表示港人可三代同堂以LOTR提前入境，明顯放寬港人入境居留資格，為沒有資格申請BNO護照的新一代及其子女開綠燈。

反英派會覺得這個三代同堂新措施，明顯趁香港局勢還未穩定，部分居民正為去留焦慮時背後插刀，意圖搶奪香港的人才和財富，其心可誅。親英人士則認為皇恩浩蕩，放寬港人移民英國機會，是大英祖家對前香港子民的恩澤，理應感激流涕，叩謝皇恩。

我認為雖然英國政府放寬香港居民移民措施，完全是基於英國本身利益的考慮，希望藉着港人移民，填補脫歐帶來的資金外移和廉價勞動力的不足困境，但此舉對香港並無很大的傷害性。香港居民要移居外地有其個人考慮，很多人明顯對香港現況諸多不滿，與其勉強一群對香港不滿的人留在香港，成為潛在破壞者或反對聲音鼓吹者，倒不如鼓勵他們移民外地，香港少了破壞力量，社會恢復平靜，他們也找到理想居所，快樂生活，豈不是對各方都有利？有人甚至建議特區政府資助年輕一代試試去外地生活一段時間，讓他們擴闊眼光，認識世界，好跟香港有所比較。

英國新移民措施只是跟加拿大和澳洲搶客，香港過去經歷幾次移民潮，英國自高身價，看不起香港移民，不少錢財和人才便流往加、澳，英國平白失去機會，現今痛定思痛，出手搶客，倒值得香港移民驕傲。

不過這批香港新移民抵埗後，還有漫漫長路，當移民脫不開寄人籬下感覺，他們在英國安居，還得重新適應，不能再戀棧香港的光輝歲月，以香港尺度去評價新居地。幸好英國曾是個老大殖民帝國，吸引了不少來自世界各地不同膚色不同種族的前殖民地子民到來，尤其是在倫敦、曼徹斯特這類國際性大都會，起碼有差不多四成人口是移民，香港新移民抵埗後可能會較易融入適應，不會太過於覺得自己是少數族裔。不過，大城市雖較少種族歧視，找工作機會較多，但生活費用昂貴，治安欠佳，除非有特別原因，實非長居之地。如果拿香港的退休金過去那邊生活殊不值得，不如選一些小城小鎮，環境寧靜，生活費用較低，才是合理選擇。