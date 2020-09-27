香港最新失業率維持百分之六點一，近廿五萬人失業。廢官對此沾沾自喜，認為保就業計劃發揮作用。倘真如此，一旦第二期工資補貼在十一月完結，港府又堅拒推出第三期，年底失業率破七絕對不是夢。

若以失業人口學歷分析，持副學士學位者失業率最高，達百分之八，較五至七月升近一個百分點，屬最大升幅；次高升幅的是持大學學位者，最新失業率是百分之五點二。事實上，八所政府資助大學一八至一九學年畢業生的失業率達百分之二點八，創十年新高。學者估計，這與企業減少開設高學歷職位、畢業生又不想「低就」起薪點低的工作有關。

大學生不想「低就」不足為奇，畢竟這一代人許多都自視極高，只要工作性質稍不合意，返工時間略長，薪金不理想，寧願繼續學業也不願委屈自己。然而，筆者相信這僅是大學生畢業即失業的部分原因，最大原因恐怕還是僱主怕了這班天之驕子。

日前警方在粉嶺破獲「軍火庫」，一對母子被捕，當中廿三歲的兒子為理大學生，涉及三宗罪提堂，另疑涉違反國安法。一葉知秋，僱主寧缺毋濫，寧願暫停聘請大學生，也不想冒險請着一個有極端思想的大學生倒自己米。

此外，有大學講師透露，今年沒有接受本地大學取錄的中學文憑試考生數目急升，雖然八大強調每年都有學生最終不入讀，淡化為正常現象，但稍有理智的人都知，在香港讀大學已沒有多大前途。去年理大和中大淪為火光熊熊的戰場，校內與校外人混入其中「揼石仔」製作汽油彈的一幕記憶猶新，試問家長怎麼可能放心讓子女入讀？與此相輔相成的是，有聲望有地位的國際學者，同樣不敢到本港大學任教。昨日因，今日果。大學生淪為失業大軍，大學學位變得一文不值，不要怨天尤人，不要怪政府怪內地，要怪就怪自己攬炒吧！