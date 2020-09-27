很多人不明白，開罪北京領導層事小，開罪內地民眾事大。

近日，台灣的總統蔡英文自以為得意，跟美國、日本打得火熱，愈走愈近台獨之路。中國大陸正面對列強八面圍攻，蔡政府大抵在打賭，中南海不敢馬上對台動武。是的，我同意北京領導層目前仍不想收復寶島，但台灣人看漏了一樣東西，就是大陸的民情如何。如果民意滔滔，中南海就算不想打，最後還是會打，坐在台北總統府的人，可別打錯了算盤。

筆者沒能力處理大數據，只能搜集小數據，但小數據運用得宜，卻十分有助於判準時局。

過去我常到內地走動，盡可能乘坐計程車，多跟司機交談，便能掌握真實的民心、民情。去年五月傳聞中美兩國會簽署貿易協議，內容一面倒有利美方，就連美國總統特朗普亦親口證實其事，不容筆者不信。但其時本欄已指出，我在內地接收到的民意大多強烈反美，一旦簽署屈辱性的條文，豈不是惹來群情洶湧，中南海又如何能向人民交代？筆者的疑問很快得到解答，中央最後寧可推倒協議，也決不悖逆民意。

去年，香港爆發反修例風波，很多人以為內地定必民情鼎沸，要求中央盡快對港採取強硬手段。筆者卻不以為然，因為在內地聽到的聲音很少會抱怨中央軟弱，主要是嘲笑香港人愚蠢，在自毀家園。故此，我估計阿爺會採取拖字訣，等待最佳時機才出手。事實證明，中央拖了足足一年，才推出《港區國安法》。

內地民眾會主動對國家領導層表示異議者很少，平素聽到最多的不滿，就是說國家為啥還不收復台灣，有些人甚至將歷屆領導班子的功業與現屆作比較。內地這股聲音不容小覷，因此，我要正告台灣的蔡總統，你再這般玩火，把十四億人都惹毛了，中南海對台的進軍號角，恐怕是不想吹響也不行！